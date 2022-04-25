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阿公要小三孫女不可婚前性行為！帶廁所親自示範　她忍3年原因曝

▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲小六女生忍了3年才說出曾遭阿公侵犯，阿公卻辯稱是要示範教育禁止婚前性行為。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者劉昌松／台北報導

台北1名退休阿公，3年前趁女兒帶外孫女回娘家的時候，叫外孫女進廁所，用自己生殖器碰觸外孫女下體，外孫女心裡覺得怪怪的，但因為一家人感情很好，忍到念六年級時，大概懂了男女性行為的事情，才向學校老師吐露心聲，阿公辯稱自己老了無法勃起，只是要示範告誡外孫女不要發生婚前性行為，並測試外孫女是否曾遭侵犯，台北地檢署25日依妨害性自主起訴阿公。

據了解，發生祖孫性侵案的家庭經濟不錯，母親如果周末假日要工作，都會把女兒寄放娘家，阿公平常也會開車載著女兒和外孫女外出，對於發生這種案件，女兒還幫忙求情，稱年邁父親可能因為照顧憂鬱症的母親壓力大，所以一時失慮觸法，女兒和受害的外孫女都不希望阿公因此被抓去關。

檢警調查，被害外孫女是在念小學六年級的時候，向學校輔導老師報告，念小三的時候，阿公曾經趁阿嬤在睡覺的時候，把她叫進廁所，要求她脫掉衣服，然後阿公把生殖器放到她下體裡，她一直沒跟別人說，直到對性知識有了一些了解後，才覺得怪怪的。

校方得知後立刻通報，阿公否認曾插入，辯稱自己年紀大了，無法勃起，頂多在外面摩擦，而且他這麼做是因為要教育外孫女，不可發生婚前性行為，因為外孫女聽不懂，他才親自脫褲子示範，後來他也曾為了確認，之前外孫女是否在保母家被阿伯欺負，再做了1次類似行為，檢察官因此根據阿公說詞，認定外孫女曾遭2次侵犯，依家庭暴力之妨害性自主罪起訴阿公。

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