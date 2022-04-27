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1922打不通　居隔7天「還沒收到通知書」！網怒灌爆市長FB：像孤兒

▲▼採檢、PCR。（圖／記者屠惠剛攝）

▲有民眾居隔7天，都要期滿了，卻還沒收到隔離通知書。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情仍持續延燒，其中多數案例都集中在北北基桃，4市首長每日召開記者會說明最新狀況，以及政策的更動，但粉專底下仍湧入大批網友抱怨，買不到快篩劑、1922電話打不通、居家隔離都快期滿卻沒收到隔離通知書，「請保護未施打疫苗的幼童」、「衛生所我連打了3天，電話一直通話中」。

國內目前高風險縣市為北北基桃，其中又以新北市的確診案例最多，有1萬4954例，依序為台北市8126例、桃園市6784例、基隆市3060例。4市首長陸續在疫情記者會上說明最新政策，北市喊出「以篩代隔」舒緩醫療量能，新北市則推出居家隔離3+4轉型計畫，「居家快篩+自主健康管理7天」。

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不過，4市首長粉專貼文底下卻湧入許多網友狂轟，反映現實中遇到的困難。相關問題包括，收到足跡重疊的簡訊，或是身邊有人PCR確診，撥打1922或是衛生局的電話都無人接通，讓想看診拿藥，或是病情加重的民眾求助無門，「小朋友確診已7天，全家人仍未收到衛生局通知，電話也打不通，也無防疫包」、「關了7天了跟孤兒一樣，衛生所打不通，醫院也沒人來連絡」、「增加衛生所的電話線跟人力啦」。

▲▼ 。（圖／翻攝自林右昌、侯友宜、鄭文燦FB）

▲▼許多網友反映遇到的困難。（圖／翻攝自林右昌、侯友宜FB）

▲▼ 。（圖／翻攝自林右昌、侯友宜、鄭文燦FB）

也有許多人指出，居家隔離5天以上，甚至已經快期滿，卻遲遲未收到隔離通知書，快篩試劑、防疫包也都沒有收到，在不確定快篩是否為陰性的情況下，不知該不該解隔離，「請檢討防疫包內容，不求豐富但快篩劑總要有吧」、「已經在家隔離5天了，什麼都沒收到，關懷包、藥品、快篩、居隔通知書，打了無數通電話，慶幸我不是獨居老人，不是無父無母的孤兒」。

也有許多家長反映，小孩沒打疫苗，學校接連爆出確診案例，但卻不停課，「國小班級很多確診但學校都沒停課」、「一個學校有4個班級確診為何不能全部停課，難道其它孩子要與病毒生存嗎」、「停課不停學，學校群聚傳播很嚴重」、「為何要讓沒打疫苗的孩童去學校，增加群聚的風險呢？」

▼家長期盼學校可以停課，保護未打疫苗的孩童。（圖／翻攝自鄭文燦FB）

▲▼ 。（圖／翻攝自林右昌、侯友宜、鄭文燦FB）

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