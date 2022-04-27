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俄國營銀行副總裁叛逃！　加入烏克蘭國土防衛隊抗俄

▲▼俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）現任副總裁沃洛布耶夫（Igor Volobuev）叛逃烏克蘭。（圖／翻攝推特「@the_ins_ru」） 

▲俄羅斯天然氣工業銀行現任副總裁沃洛布耶夫，加入烏克蘭抵抗俄國行列。（圖／翻攝推特「@the_ins_ru」）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）現任副總裁沃洛布耶夫（Igor Volobuev），在一段影片中表示俄烏開戰後不久，他就從俄羅斯叛逃到烏克蘭，加入國土防衛部隊協助烏軍抵抗俄軍。

綜合《內幕》、《新聞公告》報導，沃洛布耶夫在影片中表示，「我是沃洛布耶夫，俄羅斯公民。我在3月2日離開俄羅斯前往烏克蘭，當我離開俄羅斯時，我還是俄羅斯天然氣工業銀行的現任副總裁。」他此前在該銀行的資訊政策部門工作長達16年。

沃洛布耶夫聲稱，他從2004年起就有想回烏克蘭的念頭，2014年俄羅斯併吞克里米亞時下定決心要離開俄國，但他沒有解釋為何到俄烏戰爭爆發之前都沒有離開。他說他於蘇聯時期在烏克蘭北方城市蘇梅（Sumy）出生，擁有蘇聯公民身份，後來接受俄羅斯公民身份，在莫斯科的石油和天然氣機構內工作。

沃洛布耶夫表示他已不再是俄羅斯人了，現在的國籍是烏克蘭，他來到烏克蘭加入國土防衛部隊，想要與同伴肩並肩抵抗俄國直到勝利。他更稱俄羅斯對烏克蘭的侵略是戰爭罪，「這是從普丁、俄羅斯當局乃至全俄羅斯人民的罪行。」

至於俄羅斯天然氣工業股份公司前副總裁阿瓦耶夫（Avaev），先前被俄羅斯國營媒體報導先殺死妻小後自殺，沃洛布耶夫表示他根本不相信這個來自俄羅斯聯邦調查委員會的說法，認為這是一起被佯裝成家庭自殺悲劇的謀殺事件。

沃洛布耶夫說他拋下一切來到烏克蘭，「我現在一無所有，連生計都沒有著落」，目前專注和烏軍聯手抵抗侵略者；然而《新聞公告》推測，一個曾經爬到俄羅斯天然氣工業銀行副總裁高位的人，不太可能只憑著熱愛祖國的情緒驅動就回到烏克蘭，暗示可能還打著其他算盤。

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