烏克蘭西南鄰國「親俄分離區」發生爆炸　摩爾多瓦召開國安會議

▲摩爾多瓦境內的「親俄分離主義區」外聶斯特（Transdniestria）發生2座電塔爆炸事件。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭西南部的鄰國摩爾多瓦，在近日至少發生2次爆炸，有2座廣播電塔遭到炸毀，沒有造成人員傷亡，但事發地點就位在兩國接壤的外聶斯特（Transdniestria）親俄分離主義區，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）26日緊急召開最高國安會議。同時俄羅斯克里姆林宮方面，也對這起事件表達嚴重關切。

根據《路透社》報導，外聶斯特是一塊與烏克蘭西南部接壤的土地，但沒被國際承認主權，一直是由俄羅斯所支持的勢力，在俄烏戰爭爆發後，摩爾多瓦對外聶斯特情勢感到更加敏感。

▲摩爾多瓦親俄分離主義區外聶斯特（Transdniestria）所在位置。（圖／翻攝自維基百科）



自從蘇聯解體後，俄羅斯一直在外聶斯特駐軍，也讓基輔擔心，當地會被俄羅斯利用成為新的「攻擊發射台」。

俄羅斯官媒《塔斯社》則報導指出，外聶斯特當局的「安全委員會」報告稱，蒂拉斯波爾（Tiraspol）受到恐怖攻擊。

外聶斯特未被承認的「總統辦公室」下令，將恐怖威脅級別提高到紅色，並在該地區城鎮的入口處設立檢查站，所有夜間進入的車輛都將受到檢查。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴《路透社》，這一消息令人嚴重關切，莫斯科正在密切關注事態發展。

▲摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）。（圖／路透）



摩爾多瓦政府定調，爆炸案的目的是在其無法控制的地區製造緊張局勢。

俄羅斯的一名高級軍事官員上周才表示，「特殊軍事行動」的第二階段，包括全面控制烏克蘭南部，並改善其進入外聶斯特的通道。

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