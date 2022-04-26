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拜登早就洩題「戰爭正確打法」給俄羅斯　網嘆：普丁太貪心

▲▼俄羅斯總統普丁（左）與美國總統拜登（右）。（圖／路透）

▲拜登在1月的發言，早就洩題給俄羅斯正確解答，但普丁太貪心才陷入現在的窘境。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭已經進入第62天，俄軍在戰事當中少有重大進展，讓整個戰局變得僵持不下。就有網友在PTT軍武板（Military）討論時，發現美國總統拜登其實早在開戰前，就洩漏了「正確解答」給俄羅斯，如果當初普丁不要貪心「正確作答」戰爭早就結束了。

網友在PTT軍武板發文討論，「如果俄軍第一階段進攻不打基輔」，是否攻勢會更加順利，至少補給線比較容易維持。

有一位網友在推文中分析，戰前失智老人「不小心」洩題，結果考生布丁作答還可以零分，「真是了不起」。

▲▼基輔平民住宅區遭砲擊。（圖／路透）

▲俄軍攻擊烏克蘭首都基輔，導致美國與歐洲國家無法坐視不管。（圖／路透）

網友整理拜登在1月中的發言，「如果俄國入侵烏克蘭，必將付出代價——但『代價』會有多嚴重？則要看他們的行為而定。如果是『輕微的侵略』那是一回事，我們會視狀況再決定那些手段可出、那些不可出；但如果他們真的準備傾力出手...如果他們進一步入侵烏克蘭，俄羅斯必將遭遇天大災難。」

有另外一位網友認為，吃烏東兩省國際觀望沒出手，其實戰爭可能已經結束了，「德國繼續嘴砲」、「司機（澤倫斯基）民調新低」、「俄國發大財」、「拜登失智」，但是一切都沒有發生，因為有智障要打「滅國戰爭」。

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