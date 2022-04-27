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「居隔3＋4」今首波6.7萬人出關！ 7大QA帶你秒看新制

▲▼宅在家。（圖／pexels）

▲居隔新制來了！今日預計有X萬人可解除隔離。（示意圖／pexels）

記者李佳蓉／整理報導

居隔縮短「3＋4」昨（26）日上路，已居隔超過3天者自今日開始解除隔離，指揮中心發言人莊人祥表示，若以接觸日在4/17～4/23個案計算，預計有6.7萬人27日起可解隔。究竟適用對象為何？居隔採檢措施與規定有哪些？出關後可以上學嗎？《東森新媒體ETtoday》統整7大QA，帶你快速了解3＋4居隔新制。

Q1：適用對象為何？

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A1：與確診者密切接觸者，或與居家照護的輕症確診者同住者。（密切接觸者包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事＊以九宮格方式認定）

Q2：居家隔離天數？

A2：縮短居家隔離天數為3＋4天（3天隔離＋4天自主防疫），自26日起實施，回溯目前已居隔超過3天者，自4／27開始解除隔離。

發言人莊人祥補充說明，4/26前已開立電子居隔書者，將重新開立居隔書，已隔離逾3天者，一律以4/26作為隔離迄日，隔離未達3天者，由系統自動計算接觸日次日起算3天。

另外，因各縣市衛生局人手不足，有民眾關心沒收到居隔單或延遲收到，該如何起算3＋4？指揮官陳時中表示，「從接到隔離通知那天起算」，雖然隔離單會把起迄時間寫清楚，但還是建議接到通知就自主隔離。

Q3：居家隔離如何執行？

A3：前3天居家隔離期間，須待在家中以1人1室為原則，不得外出。

Q4：居家隔離採檢措施？

A4：完成接觸者匡列後，安排1次快篩，如為快篩陽性則以PCR確認，陽性者持續隔離；陰性者進行4天自主防疫，第7天快篩陰性解除自主防疫。

另外，未確診卻有照護或被照護需求者，也適用3＋4規定，得與確診者同室，未確診者自最後同室接觸日，或確診者隔離期滿日後須再居家隔離3＋4日方可免快篩回歸社區。

▲▼4/26修正4+3實施內容。（圖／指揮中心提供）

▲居隔新制3＋4方案更新說明。（圖／指揮中心提供）

Q5：3＋4的第0天以及後4天自主防疫期間只要出門就得做快篩，等於1人最多需5劑快篩試劑，由中央提供或民眾自備？

A5：指揮官陳時中表示，若是居家檢疫者在機場就會發放快篩試劑；居隔部分則由地方政府發放，且地方本來就有共同供應契約或其他合約購買快篩試劑，若供貨不全或來不及，中央會全力支持。民眾快篩陰性沒有要求要回傳，一旦陽性就要通報衛生單位。

指揮中心發言人莊人祥也補充，快篩試劑發放將由隔離所在地方政府發放，總計5支。4/26已隔離滿7天者，解隔當日使用原發送快篩試劑，4/26未滿7天者，自主防疫第1天使用原發送快篩試劑，後續轉介現居地地方政府衛生所發放。

Q6：後4天自主防疫可以出門上班上課嗎？

A6：陳時中解釋，後4天自主防疫期間當日要快篩陰性才能出門，包括工作及採買生活必需品，須全程佩戴口罩、禁止餐廳內用、聚會聚餐、前往人潮擁擠場所及與不特定人士接觸。經過專家討論，仍認為到校上課「可能風險相對高」，因此居隔自主防疫期間仍以不到學校上課為原則，但基本行動自由只要快篩陰性即可。

Q7：境外移入也適用3＋4居隔新制嗎？

A7：陳時中表示，目前檢疫維持10＋7是因為要嚴密監測在國外變異株情況，Omicron是否已有突變，都需要時間監視與觀察。

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ET快訊
「居隔3＋4」今6.7萬人出關　7大QA帶你秒看新制
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