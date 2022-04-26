機組員還是要隔離5天！工會將號召700人「包圍指揮中心靜坐抗議」

▲機組員返台隔離時間仍是5天。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

指揮中心放寬接觸者居家隔離時間為3+4，機師工會表示，機組員根本是疫情風險最低的一群人，檢疫規範卻仍未檢討，還是受到最嚴格限制的一群人，若指揮中心不願改善不符合比例原則的檢疫規範，將號召會員包圍指揮中心靜坐抗議，目前已有700人聯署。

機師工會表示，機組員嚴格落實執勤防疫泡泡，機組員於他國外站一落地入境起，即全程要求執行高規格防疫措施（全程配戴口罩、手套、護目鏡、清消等），抵達外站機場後，由防疫專車直接移送至外站旅館進行檢疫，使用一次性房卡，直至下次再次執勤前，完全不得離開房間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據統計，4月1日至4月24日入境旅客總人數為45,156人，入境確診總人數2,856人，確診率達6.32%，而飛航機組員兩年來數十萬人次境內外往返，至今被列為境外傳入確診人數僅40餘人，確診率僅約萬分之2到萬分之3左右。

▲機組員隔離時間最長引發不滿。（圖／機師工會）

機師工會表示，航空機組員根本就目前全台疫情風險最低的一群人，荒唐的是，機組人員至今防檢疫規範，卻仍然是全台受到最嚴格限制的一群人。

反觀確診者密切接觸者最短只要隔離3天，可一人一戶，甚至還能搭乘大眾運輸，機組員卻仍是要隔離5天，且還需打滿三劑疫苗才可返家實施一人一戶的檢疫。

機師工會痛批，如此荒謬的規範，不但毫無邏輯，完全沒有任何科學依據，更是對飛航機組員最嚴重的不合理歧視對待，疫情開始兩年多期間，機組員陷入「執勤－檢疫－再執勤」無限輪迴中，淪為載貨的「非人化工具」，去年底至今已有3名機師猝逝，因為難以就醫而延誤治療導致罹患癌症的案例近日更是頻傳。

機師工會表示，若指揮中心不修正不符合比例原則的檢疫規範，近日將正式規劃發動集體行動，號召會員與會員家屬前往包圍指揮中心抗議，至今已有超過700位機組員或其家屬，表達願意配合工會發動之集體行動表達抗議。