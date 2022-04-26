LIVE／2076例！新北「快篩陰免隔」方案被打槍　侯友宜最新說明



記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布新增6295例本土病例，3縣市破千例，分別為新北2076人、台北1302人、桃園1159人。新北市府團隊今將「居家隔離轉型」草案送交衛福部。侯友宜將於15時召開記者會，說明防疫最新進度。

根據新北所規劃的「居家隔離轉型」內容，確診者同住家人及親密接觸者採取快篩，陰性採居家快篩加上自主健康管理即可，不須隔離；陽性者依一般規定送醫、居家隔離或居家照護。

不過，疫情指揮中心指揮官陳時中在下午的記者會上表示，新北的方案，專家討論認為「這樣太快」，而且「漏出來病人算蠻多的，對社會風險相對大」。

侯友宜上午受訪表示，確診個案即將成指數型上升，呼籲必須讓整體居隔轉型，以「居家快篩+自主健康管理」，才能讓公衛人力全力集中照護確診病患，降低中重症個案發生，醫療及社會動能維持正常運行。

侯友宜指出，面對疫情趨勢，新北市將「居家快篩加自主健康管理」試辦計畫提早送中央核定，下午記者會將針對內容詳細說明。因為每個縣市狀況不同，有些地方要採取彈性應變，會跟中央一起努力做好轉型。

侯友宜也說，居隔轉型試辦一定有相對對象，會慢慢轉型，過程中最重要的是守住醫療量能，像前段時間新北提早實施居家照護，今天人數已達7129人，居隔則預估有3萬人，會跟中央保持密切聯繫。