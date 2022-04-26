快訊／侯友宜出手了　協助國內最大快篩試劑廠商擴產

▲侯友宜視察新北快篩試劑製造廠商。（圖／新北市府提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

本土確診數字連日攀升，為了解國內快篩試劑整備情形，新北市長侯友宜今（26）日前往居家快篩試劑製造商（泰博科技股份有限公司）視察。此外，為增加快篩試劑產能，市府已透過跨局處協調，協助排除擴廠障礙，最快預計今日可核定工廠變更登記，有效解決廠商擴廠需求，提升產能。

侯友宜指出，Omicron變異病毒的傳播率與感染率驚人，逐步走向邊境開放的同時，本土確診案將會大幅度攀升。本土確診案可預見將會大幅度攀升，而多數人都是輕症，現行採用的居家隔離方案不僅大量耗損公共衛生之量能，也會耗損社會運作的量能。

侯友宜表示，為了維持公共衛生體系及社會機能正常運作，同時也再次呼籲中央趕快改變目前居隔之政策，將居家隔離者以「居家快篩、自主健康管理」取代居家隔離，亦即非確診者不再強調需要被隔離，藉此減輕疫調的衛生體系追蹤負擔，以維持醫療量能及社會動能。

侯友宜說，感謝泰博科技支持政府的防疫政策，並發揮企業社會公益的精神，與市府攜手合作齊心抗疫，強化市府防疫量能。唯有政府與企業一同努力，才能化危機為轉機，共同對抗艱困的疫情。

經發局補充，去年因應疫情日益升溫，在快篩試劑上市前，市府積極協助泰博解決臨床試驗問題，讓泰博成為全國第一家國產快篩劑通過量產之工廠；今年因確診人數屢日增加，社會大眾對於快篩試劑需求殷切，泰博為提升快篩試劑的製造能量，也已向市府提出工廠變更登記及擴廠需求，市府也將秉持招商一條龍的服務精神，跨局處協助泰博快速完成相關行政程序，擴充產能滿足大眾對於快篩試劑的需求。