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PCR判讀+通知要花1至2天　新北10大專責醫院全面備戰

▲▼新北疫情0425。（圖／新北市府提供）

▲新北疫情0425。（圖／新北市府提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

本土確診激增，新北市政府今（25）給「篩檢者」的一封信，提醒市民，若有收到PCR檢結果為陽性的通知，請不要恐慌，中央疾病管制署會將結果通知本市衛生局，避免誤造成困擾，此過程約需1至2天；如身體有健康問題，可電洽衛生所或10大責任醫院。

新北市給「篩檢者」的一封信

如果您有收到「健保易通」或「醫院簡訊」PCR檢結果為陽性的通知，而且是第一次確診，請您不要驚慌，目前流行的病毒株特性，全國輕症、無症狀比例為99%以上，中重症比例相較非常少，接下來有幾個階段的程序要向您說明：

您的PCR採檢陽性結果，將花一些時間由探檢醫院傳送至中央疾病管制署，作最後判讀，若經判讀，確定確診者時，中央疾病管制署會將結果通知本市衛生局，避免誤造成困擾，此過程約需1至2天。

當本市衛生局收到確認通知後，會立刻將您的資料傳送您所在區域的醫院，醫院會立刻與您聯絡，進行健康評估，估您的狀況是需要住院或入住「集中檢疫中心」(也就是加強版防疫旅馆)，亦或是留在家中居家照護休養。

當醫院的醫護人員評估您的狀況，可以在家居家照護時，我們就會啟動關懷箱的配送作業，盡快在24小時內將關懷箱送至您家口外，您不要外出與配送人員接觸。

如屆時您未接到醫院電話或是後續選擇以居家照護休養，卻未收到關懷箱，或有其他生活上的需求，可撥打您所在的行政區關懷中心專線。如您身體有健康問題，可電洽衛生所或10大責任醫院。

倘您身體出現警示徵兆:(1)喘/呼吸困難、(2)持續胸痛/胸悶、(3)意識不清/抽搐、(4)皮膚/嘴唇/指甲床發青，可急電119，我們將盡速為您安排就醫。

▲▼新北疫情0425。（圖／新北市府提供）

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