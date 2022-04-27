3天1.6萬例！瘋搶疫苗　醫嘆：丟掉你罵浪費，現在罵打不到？

記者陳俊宏／綜合報導

26日新增6295例本土確診，再創歷史新高，近3天相加超過1.6萬例，也讓許多民眾搶打疫苗。澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲感嘆，「來了你又不打，過期了你罵丟掉浪費，現在終於想打了，罵打不到、沒有你要的那牌？？？」

▲▼台北車站大廳這幾天都擠滿想打疫苗的民眾。（圖／記者李毓康攝）



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杜承哲在臉書分享苗栗縣頭份市衛生所的臉書發文，「我要給頭份衛生所小編1000個讚」！原來頭份衛生所近日呼籲，「請市民們不要對醫療診所同仁發脾氣，打針本來就需要等待的不是嗎！有疫苗時大家都不願意前往接種，如今卻爆出接種潮。之前中央疫苗是足夠的，但打氣差而報廢了上萬劑莫德納疫苗。」

對此，許多網友留言，「你們辛苦了！加油，不要理那些鯛民。之前政府鼓勵大家打疫苗，還用禮券鼓勵大家打，結果沒人打，3月才報廢了一堆過期的疫苗欸」、「辛苦了，碰到一堆巨嬰。」

指揮中心發言人莊人祥3月底曾表示，莫德納及BNT約有26.4萬劑、AZ則約30萬劑，共計56.4萬劑疫苗因到期得銷毀。根據疾管署最新統計，台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑84.57%、第2劑79.84%、追加劑接種率58.24%。

▲▼台北車站大廳這幾天都擠滿想打疫苗的民眾。（圖／記者李毓康攝）

