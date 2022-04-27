重症醫示警「1族群」死亡風險最高！　快幫他們脫離險境

▲本土疫情持續嚴峻，確診數連續數日破千。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

疫情持續嚴峻，國內昨（26日）新增6295例本土確診病例。胸腔暨重症專科醫師黃軒今（27日）在臉書以《快點協助他們，脫離死亡險境》為題發文，指出高齡長者是Omicrone下死亡最多的人，「我們快點協助他們脫離險境！」

黃軒醫師舉澳洲為例，表示墨爾本大學的流行病學家Tony Blakely教授將COVID 19病毒對老年人的死亡影響，描述宛如「巨大滑雪跳躍 （Giant Ski Jumping）崩下式的死亡趨勢」，亦為Covid的死亡風險隨年齡增長，有非常陡峭的梯度。

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黃軒醫師指出，從60歲開始，每增加 5 到 8 歲，老人的死亡風險就大約會增加1倍；與 70 歲的人相比，90 歲的人死於COVID 19 的可能性平均高出 10 倍，而死亡的可能性，是年輕人（18-29 歲）的 680 倍。

黃軒醫師還舉紐西蘭為例，「70 多歲的人僅佔 Covid 病例的 2.5%，但他們卻佔Covid 死亡人數的 75% 以上」。紐西蘭衛生部進一步數據顯示，約佔總死亡人數1/4的70 多歲的老人，是沒有完全接種疫苗或加強劑的； 90 多歲的死亡人數中，幾乎卻是1/3的人沒有完全接種疫苗。

▲年長者為Omicrone下死亡最多的人，黃軒籲，我們快點協助他們脫離險境。（圖／翻攝黃軒臉書）

至於香港的疫情狀況， 黃軒醫師分析，最近香港第五波疫情死亡率高，因為老人們錯過了之前9個月接種疫苗的黃金期，導致80歲或以上長者接種率只有20%，Omicron 病毒引發重症死亡的主要是這個年齡層。一時之間，老人們引發了多個重症病例湧入醫院，就導致香港醫療服務崩潰。

黃軒醫師感嘆，太可惜了，太多老人沒有接種疫苗，往往形成了omicron 流行期間的最大缺口！

最後黃軒醫師呼籲，在台灣，當一般民眾，一堆堆，擠在醫院做檢查，老人呢？那些行動不方便、緩慢移動的老人、更多的是不能動，沒有前來做檢查的老人，其實國外的數據一直提醒大家：Omicron 病毒大規模擴散，超過60歲以上的族群，會宛如「滑雪崩下」的死亡趨勢，我們應趕快加速、加強，老人家的疫苗接種和快篩檢查，「小時候，他們協助我們脫離健康困境，長大後，我們協助他們脫離死亡險境，我是願意的，你們願意嗎？」

▼本土疫情持續嚴峻，確診數連續數日破千。（圖／達志影像／美聯社）