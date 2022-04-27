快訊／統測考生確診立即停考後送　同試場考生送隔離試場應考

▲統測將在本週末登場，首推應考確診制應考中考生確診要立即停考後送。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

技專校院統一入學測驗（統測）將在本週末舉行，外界擔心受到疫情影響，教育部今（27日）表示，除了將隔離試場擴大為最多9人，也建立應考確診標準流程，考生若在應考中接獲確診通知，要立即不得應考並後送，後續以外加名額方式補救，同一試場其他考生在下一節移至原考區隔離試場應考，若該考場隔離試場不足，則移至鄰近考場，若因此影響考試時間，則由考場依照程序補足考生應試時間。

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▲教育部長潘文忠說明統測因應措施。（圖／記者許敏溶攝）

統測將在週六（4/30）及週日（5/1）登場，今年共有7萬9266人報考，比去年減少9044人，報考人數再度創最低紀錄，而因為現在疫情持續延燒，引發師生與家長擔憂，影響統測考生權益。

技專校院招生策略委員會日前已經表示，考生若因確診新冠肺炎而無法參加統測，不必擔心權益受損，將提供外加名額錄取機會，上述考生可以提出證明，向「技專校院招生委員會聯合會」（技專招聯會）提出專案申請。

不過，立法院教委會今天邀請潘文忠，針對「各項大型考試與各級學校防疫措施及因應疫情升溫補助發放學生快篩試劑之評估，以及5至11歲兒童疫苗準備情形和接種規劃細節」進行專題報告並備質詢。

而針對週末登場的統測，潘文忠在報告時指出，在統測部分，採取最高標準進行，包括考生全程配戴口罩，進入考場要量測體溫，被勾稽居家隔離及檢疫考生，則到隔離試場應考，而每間隔離試場人數，也從過去5人，提升為5到9人。



此外，因應考生可能在應考過程中被通知確診，這次統測建立「考生應考中接獲衛生單位通知確診」及「考生應考中接獲衛生單位匡列為居家隔離」的標準試務流程，潘文忠說，若考生應考中接獲衛生單位通知確診，考生要立即停考並後送，升學採取外加名額補償，在同一試場其他考生在下一節移至原考區隔離試場應考。



若是考生應考中接獲衛生單位匡列為居家隔離，潘文忠表示，根據該標準規定，該考生當節考完後，下一節移至隔離試場繼續應試，其於同一試場考生則在原試場完成考試。

若上述狀況下，該考場隔離試場不足，潘文忠指出，考生則移至鄰近考場，若因此影響考試時間，則由考場依照程序補足考生應試時間。