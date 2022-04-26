　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吳寶春與崑山科大合作設立「烘焙學院」　實體門市同步開設

▲吳寶春與崑山科大合作設立「烘焙學院」 實體門市同步開設。（圖／吳寶春麥方店提供）

▲吳寶春與崑山科大合作設立「烘焙學院」，同時也推出「以麵包閱讀客家」的8款麵包。（圖／吳寶春麥方店提供）

記者黃士原／台北報導

吳寶春繼去年與線上學習平台「Hahow好學校」合作推出線上烘焙課程，完成線上「吳寶春烘焙學院」初步夢想，今年再度宣布，吳寶春麥方店將與台南崑山科技大學餐飲管理及廚藝系產學合作，設立「吳寶春烘焙學院」新品牌，同時開設實體門市。

台南崑山科技大學校長李天祥表示，以往與校內餐飲管理及廚藝系合作的實習單位多為餐廳及飯店，工作內容多為餐廳內外場，以烘焙為工作內容的實習單位較少且多為飯店的烘焙坊或較小型的獨立烘焙業者，導致部分烘焙專長的學生選擇餐廳內場廚房作為實習場域，在實習工作上原本所專精的烘焙強項較難有所發揮。透過參與「吳寶春烘焙學院」的成立與運作，學生的專業與興趣可以充分對接實習單位，提升專業知識，習得更多實用技能，畢業後成功與業界接軌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳寶春與崑山科大合作設立「烘焙學院」 實體門市同步開設。（圖／吳寶春麥方店提供）

▲客家小炒披薩。（圖／吳寶春麥方店提供）

「吳寶春烘焙學院」將由吳寶春麥方店主廚團隊進駐，大三將升大四的崑山科大餐飲管理及廚藝系學生可透過面試、實務操作等測試，錄取至「吳寶春烘焙學院」，在校展開大四餐飲校外實習課程。整間門市從CI識別、空間設計到內場的產品設計、製作、外場督導的銷售、行銷、經營管理SOP等，將由吳寶春團隊和系上老師指導下，由學生實際操作，透過前店後場經營模式，讓學生於就學期間得以每日參與生產、營運和店務實作，從做中學，學中做，提升烘焙工藝，盡早與烘焙產業無縫接軌。

全新品牌「吳寶春烘焙學院」也將延續「以麵包閱讀世界，以麵包閱讀台灣」精神，繼去年底以米蘭式潘尼朵妮麵包閱讀義大利工藝麵包文化後，「吳寶春烘焙學院」首發將聚焦「以麵包閱讀客家」，呼應客委會倡議的「客家文藝復興」。吳寶春麥方店精挑里山客家風土食材，解構、重組，再轉譯為麵包語彙，以8款工藝麵包如「梅引茶金」、「客家擂茶麵包」、「擂茶克林姆」、「長年圓滿餅」、「長年不老生吐司」、「艾草香根蘿蔔」、「客家小炒披薩」、「花生拔絲麻糬」等詮釋當代客家系麵包。

▲吳寶春與崑山科大合作設立「烘焙學院」 實體門市同步開設。（圖／吳寶春麥方店提供）

▲援引早期客家茶金文化而生成的「梅引茶金」麵包。（圖／吳寶春麥方店提供）

例如援引早期客家茶金文化而生成的「梅引茶金」麵包，即採用了新竹一帶、有「著蝝茶」一稱的東方美人茶，加入以長時間低溫發酵的液種中，放大茶香風味，配方無油無糖、卻口感Q軟，把客家元素以寶春師傅團隊改良過的歐式麵包手法呈現。

▲吳寶春與崑山科大合作設立「烘焙學院」 實體門市同步開設。（圖／吳寶春麥方店提供）

▲客家擂茶麵包。（圖／吳寶春麥方店提供）

而「台灣油芒」早期僅見於原鄉部落，在原住民餐桌消失了近60多年後，2011年中研院提出復耕計畫，在農委會協助推廣下，2019年略有所成。此次「客家擂茶麵包」以客家擂茶尚未槌磨成粉狀的南瓜子、芝麻等加入麵團中，輔以蜜漬金棗，再援引「台灣油芒」豐富它的口感和營養，或可視為媲美歐式雜糧麵包的客家式雜糧麵包，也開拓了「台灣油芒」未來更多可能性。

另外，人氣生吐司店「niko bakery日香高級吐司」最新「柑檸美肌生吐司」來了，這款口味可是檸檬結合茂谷柑，打造夏日清爽的酸甜滋味，每一口還都能吃到帶有蜜香的茂谷柑果粒，即日起正式開賣，且至4月30日前還有限時9天9折優惠，趕緊搶嚐鮮一波。

▲最新「茂谷柑+檸檬皮」生吐司開吃了。（圖／niko bakery提供）

繼雙色草莓生吐司後，日香吐司再度推出全新清爽款「柑檸美肌生吐司」，麵團拌入少許檸檬皮丁攪打，讓麵包體有著淡淡檸檬清香，內餡部分捲進新鮮檸檬醬、蜜香茂谷柑果粒，每一口都是酸甜滋味，夏天吃最適合不過，即日起於全門市開賣，且至4月30日前還有限時9折吃優惠。

►住花蓮「兩人一泊一食才2599元」！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
侯友宜提第0天快篩陰可外出　陳時中：漏出來的病人會蠻多
快訊／家樂福「2款快篩」大降價！　下殺57折
「3+4」上路！回溯6.7萬人明起解隔　這些人將重開居隔書
急診被塞爆！　羅一鈞疾呼：無症狀別跑醫院「先快篩」
快訊／桃園+1159　GARMIN一夜炸出147確診
快訊／新增「2高風險縣市」！　總計8個
居隔縮短3+4上路！　取消第3天快篩
快訊／今中症+4人　3人打過3劑疫苗
快訊／本土+6295「新北飆破2000例」　還有2縣市破千
快訊／今本土+6295例！　續創新高
LIVE／本土傳飆破6000例　陳時中最新說明
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沒收到居隔單怎麼算「3+4」？　陳時中：從收到隔離通知就起算

雲林+27！新增KTV、校園、職場傳播　不明感染源14例

新北提第0天快篩陰就可外出　陳時中：太快了風險相對高

他擇偶想找「不生小孩的女性」　曝現實理由引共鳴：養貓狗實在

想跟同事跑山！他不讓去「女友氣炸」...無奈：有駕照的沒幾個

快篩實名制「已在做最後盤點」　陳時中：很快會上路！

「3+4」上路！回溯6.7萬人明起可解隔　這些人將重開居隔書

急診被塞爆！羅一鈞疾呼：無症狀別跑醫院「先買家用快篩」

到府幫周玉蔻採檢惹議！　陳時中：沒有違反醫師法

快訊／桃園+1159！台灣國際航電中壢廠大爆發　一夜炸出147確診

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

醫師手把手教無痛快篩　同步鼻腔內畫面更清晰

陽明山1歲童口吐白沫　警車仰德大道飆速開道

高雄嬤闖紅燈左邊當沒車　大車司機傻眼開罵：XX小

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

沒收到居隔單怎麼算「3+4」？　陳時中：從收到隔離通知就起算

雲林+27！新增KTV、校園、職場傳播　不明感染源14例

新北提第0天快篩陰就可外出　陳時中：太快了風險相對高

他擇偶想找「不生小孩的女性」　曝現實理由引共鳴：養貓狗實在

想跟同事跑山！他不讓去「女友氣炸」...無奈：有駕照的沒幾個

快篩實名制「已在做最後盤點」　陳時中：很快會上路！

「3+4」上路！回溯6.7萬人明起可解隔　這些人將重開居隔書

急診被塞爆！羅一鈞疾呼：無症狀別跑醫院「先買家用快篩」

到府幫周玉蔻採檢惹議！　陳時中：沒有違反醫師法

快訊／桃園+1159！台灣國際航電中壢廠大爆發　一夜炸出147確診

LIVE／2076例！新北「快篩陰免隔」方案被打槍　侯友宜最新說明

八方雲集新品牌芳珍蔬食4／28插旗桃園　6月底前全台再開4家店

心機小三廁所直播洩密！元配提告竟敗在「性自主」　沉痛自白曝

報警也沒用！國產車主亂停門口　他火大「擋更滿」萬人求後續

愛犬朝3歲女童猛撲挨告！家長控非第一次　警將開罰「最高1萬2」

沒收到居隔單怎麼算「3+4」？　陳時中：從收到隔離通知就起算

房市景氣攀過高峰？　一數字預測Q2交易量恐下滑

雲林+27！新增KTV、校園、職場傳播　不明感染源14例

新北提第0天快篩陰就可外出　陳時中：太快了風險相對高

「好幾顆草莓」塞爆下體！她和男友恩愛到無法自拔　崩潰po文求救

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散

全台變天轉涼！梅雨季首道鋒面南下時間曝

快訊／今「本土狂飆6295例」續創新高！另增44例境外

2天破萬確診要出門？　醫喊別小看台灣人這能力

染疫冒7症狀！女大生就醫被吼「1句 」傻眼

快訊／05：30規模4.7地震　最大震度4級

他正面拷問陳時中！　對話內容曝

口罩這樣戴防護力歸零　台大醫曝4大NG舉動

獨／北教大申請遠距教學到學期末

6新生兒確診　醫5點提醒家長！小孩染疫有8成這症狀

快訊／本土+6295「新北飆破2000例」

陳其邁：高風險地點照樣公告足跡

師傅1秒解開拔罐！釣蝦女神30秒嬌喘「好痛…」千人朝聖

確診者超瞎行為曝　醫提醒採檢1件事！否則一堆人遭殃

更多熱門

相關新聞

2022企業最愛大學生崑大私科第一

2022企業最愛大學生崑大私科第一

近日公布的2022企業最愛大學生排行中，崑山科大榮獲「觀光休閒類」畢業生企業評價全國TOP5，也是私立科大第一！

膝軟骨置換3次　許宸豪重生拚選秀

膝軟骨置換3次　許宸豪重生拚選秀

國際創新發明賽崑山科大奪金

國際創新發明賽崑山科大奪金

台灣創新技術博覽會崑大最多金

台灣創新技術博覽會崑大最多金

萬潤2021創新創意競賽崑科大奪金

萬潤2021創新創意競賽崑科大奪金

關鍵字：

吳寶春鎮崑山科大吳寶春烘焙學院

讀者迴響

熱門新聞

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

情侶檔YouTuber宣布分手！　「消息藏半年」認了出軌

創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散

拍寫真更衣畫面全遭錄！脫比基尼竟看到鏡頭

富邦業務崩潰急哭！她「怒揭離譜內幕」

李榮浩被爆「劈腿女歌手」離婚楊丞琳！　火大親發文回應了

具俊曄讓大S神奇回春　互動羞炸

男警偷情女上司另築愛巢　拋家棄子還告元配

「確診賠2萬」防疫保單提前喊停！　收件到今下午5:30

小S踢爆「綜藝大哥性騷擾」！

表兄妹結婚13年生3子女！　竟是「親兄妹爸媽」撮合

全台變天轉涼！梅雨季首道鋒面南下時間曝

快訊／今「本土狂飆6295例」續創新高！另增44例境外

吃晚餐巧遇玄彬、孫藝真！她「偷幫買單」結局全網羨慕了

2天破萬確診要出門？　醫喊別小看台灣人這能力

更多

最夯影音

更多
許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行
又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面