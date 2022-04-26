吳寶春與崑山科大合作設立「烘焙學院」　實體門市同步開設

▲吳寶春與崑山科大合作設立「烘焙學院」，同時也推出「以麵包閱讀客家」的8款麵包。（圖／吳寶春麥方店提供）

記者黃士原／台北報導

吳寶春繼去年與線上學習平台「Hahow好學校」合作推出線上烘焙課程，完成線上「吳寶春烘焙學院」初步夢想，今年再度宣布，吳寶春麥方店將與台南崑山科技大學餐飲管理及廚藝系產學合作，設立「吳寶春烘焙學院」新品牌，同時開設實體門市。

台南崑山科技大學校長李天祥表示，以往與校內餐飲管理及廚藝系合作的實習單位多為餐廳及飯店，工作內容多為餐廳內外場，以烘焙為工作內容的實習單位較少且多為飯店的烘焙坊或較小型的獨立烘焙業者，導致部分烘焙專長的學生選擇餐廳內場廚房作為實習場域，在實習工作上原本所專精的烘焙強項較難有所發揮。透過參與「吳寶春烘焙學院」的成立與運作，學生的專業與興趣可以充分對接實習單位，提升專業知識，習得更多實用技能，畢業後成功與業界接軌。

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▲客家小炒披薩。（圖／吳寶春麥方店提供）

「吳寶春烘焙學院」將由吳寶春麥方店主廚團隊進駐，大三將升大四的崑山科大餐飲管理及廚藝系學生可透過面試、實務操作等測試，錄取至「吳寶春烘焙學院」，在校展開大四餐飲校外實習課程。整間門市從CI識別、空間設計到內場的產品設計、製作、外場督導的銷售、行銷、經營管理SOP等，將由吳寶春團隊和系上老師指導下，由學生實際操作，透過前店後場經營模式，讓學生於就學期間得以每日參與生產、營運和店務實作，從做中學，學中做，提升烘焙工藝，盡早與烘焙產業無縫接軌。

全新品牌「吳寶春烘焙學院」也將延續「以麵包閱讀世界，以麵包閱讀台灣」精神，繼去年底以米蘭式潘尼朵妮麵包閱讀義大利工藝麵包文化後，「吳寶春烘焙學院」首發將聚焦「以麵包閱讀客家」，呼應客委會倡議的「客家文藝復興」。吳寶春麥方店精挑里山客家風土食材，解構、重組，再轉譯為麵包語彙，以8款工藝麵包如「梅引茶金」、「客家擂茶麵包」、「擂茶克林姆」、「長年圓滿餅」、「長年不老生吐司」、「艾草香根蘿蔔」、「客家小炒披薩」、「花生拔絲麻糬」等詮釋當代客家系麵包。

▲援引早期客家茶金文化而生成的「梅引茶金」麵包。（圖／吳寶春麥方店提供）

例如援引早期客家茶金文化而生成的「梅引茶金」麵包，即採用了新竹一帶、有「著蝝茶」一稱的東方美人茶，加入以長時間低溫發酵的液種中，放大茶香風味，配方無油無糖、卻口感Q軟，把客家元素以寶春師傅團隊改良過的歐式麵包手法呈現。

▲客家擂茶麵包。（圖／吳寶春麥方店提供）

而「台灣油芒」早期僅見於原鄉部落，在原住民餐桌消失了近60多年後，2011年中研院提出復耕計畫，在農委會協助推廣下，2019年略有所成。此次「客家擂茶麵包」以客家擂茶尚未槌磨成粉狀的南瓜子、芝麻等加入麵團中，輔以蜜漬金棗，再援引「台灣油芒」豐富它的口感和營養，或可視為媲美歐式雜糧麵包的客家式雜糧麵包，也開拓了「台灣油芒」未來更多可能性。

另外，人氣生吐司店「niko bakery日香高級吐司」最新「柑檸美肌生吐司」來了，這款口味可是檸檬結合茂谷柑，打造夏日清爽的酸甜滋味，每一口還都能吃到帶有蜜香的茂谷柑果粒，即日起正式開賣，且至4月30日前還有限時9天9折優惠，趕緊搶嚐鮮一波。

▲最新「茂谷柑+檸檬皮」生吐司開吃了。（圖／niko bakery提供）

繼雙色草莓生吐司後，日香吐司再度推出全新清爽款「柑檸美肌生吐司」，麵團拌入少許檸檬皮丁攪打，讓麵包體有著淡淡檸檬清香，內餡部分捲進新鮮檸檬醬、蜜香茂谷柑果粒，每一口都是酸甜滋味，夏天吃最適合不過，即日起於全門市開賣，且至4月30日前還有限時9折吃優惠。