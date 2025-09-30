科研實力國際認證　崑山科大12教授連5年入選全球前2%

▲崑山科大共有12位教授入選2025年「全球前2%頂尖科學家榜單」，展現學術實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

史丹佛大學本月公布2025年「全球前2%頂尖科學家榜單（World’s Top 2% Scientists）」，崑山科技大學共有12位教授入選，連續5年蟬聯私立科大第一，展現該校深厚的科研實力與國際能見度，堪稱技職教育典範。

該榜單由史丹佛大學專家團隊透過Scopus資料庫，運用6大關鍵指標評比，篩選全球具影響力學者。我國今年共有1470人入榜，崑山科大維持去年的亮眼成績，12位教授再度上榜，涵蓋電機工程、機械工程、資訊管理及電動車暨智慧電子工程等領域，完整展現跨學科研究能量。

電機系蘇炎坤講座教授（前崑山科大校長，現任成大智慧半導體及永續製造學院院長）以半導體與綠能研究聞名，發表SCI論文761篇，擁有48件專利並獲多項國際學會肯定。機械系侯順雄教授（現任學術副校長）深耕能源與燃燒科技，長期推動產學合作並屢獲專業獎項。電機系莊英俊、張永昌、黃昭明、楊朝欽教授，以及電動車暨智慧電子工程系劉依政教授，皆以其專業領域的創新成果與專利數量脫穎而出。

此外，機械系林水木教授曾參與衛武營藝術中心「榕樹廣場」結構設計，並完成全球首座實海域洋流發電計畫；同系張文進、李浩榕、楊俞青教授亦再度入榜，學術實力深獲肯定。資訊管理系吳國龍教授則將AI與VR應用於教育、觀光數位導覽，並帶領學生屢獲競賽佳績。

崑山科大校長李天祥表示，連續5年維持私科第一，顯示該校教授在全球學術界的專業影響力。崑山科大近年來也持續強化產學合作與校務治理，連續13度獲「產學績優單位」肯定，並四度位居私科第一，展現技職教育卓越的實踐力與創新力。