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頭份新指標「巨型溜滑梯」近6層樓高　對面豪宅住戶怒轟被看光光

▲位在頭份新地標昌隆廣場內的音樂公園，正在新建一座6樓高的巨型溜滑梯，但緊鄰對面3、4樓住家，紛紛抱怨屋內會被看光光。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

▲位在頭份新地標昌隆廣場內的音樂公園，正在新建一座6樓高的巨型溜滑梯，但緊鄰對面3、4樓住家，紛紛抱怨屋內會被看光光。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府斥資2千萬，在頭份新地標「昌隆廣場」打造一個音樂公園；特別的是園內矗立1座將近6層樓高的薩克斯風造型溜滑梯，而滑梯入口平台正好面對緊鄰大樓3、4樓住戶，住戶更擔心屋內會被看光光，紛紛抱怨真是「未蒙其利，先受其害」。

這座音樂公園位在頭份市富國街、昌隆一街，占地0.3公頃，工程於2021年5月開工，預計2022年4月底完工，經縣府水利處開放地方意見參與規劃構想，設計以一座巨型薩克斯風溜滑梯為主體的親子公園，裡面還有琴鍵樓梯與走道、塔式攀爬架、平衡護網與彩虹豎琴等設施，也讓頭份居民引頸期盼。

▲位在頭份新地標昌隆廣場內的音樂公園，正在新建一座6樓高的巨型溜滑梯，但緊鄰對面3、4樓住家，紛紛抱怨屋內會被看光光。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

不過，當工程越接近完工，周遭民眾越來越覺不妥；先是高聳的巨型溜滑梯，緊貼廣告打著「面對廣場第一戶」的高檔社區，讓無棟距視野被擋住，更讓住在3、4樓的住戶，開窗直接「相看兩不厭」；民眾擔心正式啟用時，完全都沒有隱私，屋內全被看光光。

苗栗縣議員曾玟學、陳光軒等也接獲不少民眾抱怨；曾玟學表示，將邀水利處人員與廠商會勘商議解決之道，也希望未來水利處和設計公司的能思考更加周慮，避免類似狀況再度發生。陳光軒也指出，公園建設與使用和地方居民息息相關，當初召開說明會時到場居民少之又少，許多都是不了解才會衍生後續問題，未來也會更嚴格監督政府，加強和民眾溝通，更貼近民眾需求。

▲位在頭份新地標昌隆廣場內的音樂公園，正在新建一座6樓高的巨型溜滑梯，但緊鄰對面3、4樓住家，紛紛抱怨屋內會被看光光。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

水利處也強調，這座巨型薩克斯風溜滑梯入口處平台，距離3樓住戶陽台約有15公尺，往後會於平台處增設遊戲器材使用牌版等加以遮蔽，以增加住戶住家隱私空間。

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