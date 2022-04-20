時力黨團質疑國軍裝備防護力　邱國正遺憾：對民心來講不是好事

記者林銘翰／台北報導

時代力量立法院黨團總日前質疑國軍裝備性能，國防部長邱國正20日坦言遺憾，全軍破敵是國防部及國軍所有幹部的概念，國防部絕對沒有輕忽士官兵的安全，「有時候事情沒有弄清楚，講出來傷害蠻大的，對國軍、民心來講都不是一件好事」，國軍會蒐整資料逐步改進。

時代力量立法院黨團總召邱顯智19日表示，新型的國軍個裝不但不安全，也不符合基層在第一線的實際使用，例如頭盔不抗凹陷、品質堪憂，而防彈背心的抗彈板，根本無法抵抗國造穿甲彈的射擊、一打就穿，呼籲高層軍官親自穿戴個裝，以實際戰場會遇到的彈種進行頭盔與抗彈板試射。

立法院外交及國防委員會20日繼續審查「111年度中央政府總預算案附屬單位預算」關於國防部主管非營業基金，邱國正會前受訪時表示，他剛好要利用今天這個機會，跟大家做一個嚴正的說明。

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

邱國正指出，全軍破敵是國防部、國軍所有幹部的概念，「所以我不講國防部不注重官兵的安全，我敢跟各位保證，從國防部到各級幹部，要全軍才能破敵，保全我們部隊，包含士官兵的安全，我們絕對沒有輕忽」。

邱國正說明，任何裝備從產製到獲得，那麼多年以來，可以看到有這麼多監控的單位，國軍怎麼能夠輕忽，產製要經過怎麼測評，都是按照國軍的標準，「我就不一一跟各位做報告，但我們會跟相關委員討論，需要怎麼樣的標準、經過怎麼樣的檢驗，完成後通通會有數據呈現給他看」。

邱國正也坦言，有時候自己也會覺得蠻遺憾的，事實上之前也都有溝通過，「後來這樣講出來，我當然不會反駁或做任何反控，但我覺得需要持續溝通」。

邱國正表示，國防部沒有漠視官兵的意見，他已經交代陸軍跟特戰部隊，蒐整到底覺得哪裡不滿意、不要去否定它，「我也不會去追哪個人，各位放心」，自己也常常跟國防部的同仁說明，申訴管道不能堵住，「就跟水管一樣，堵住會爆了，但要讓它通，目前都做得我覺得還可以」。

邱國正強調，今天還有這種事情發生，他不會去責怪任何人，國防部會持續綜整別人提出的問題，什麼時候檢測、結果為何、依據什麼、標準何在，都會做詳細的說明，假如還有不夠的地方，國防部會再做強化。

邱國正也說，那麼多年來他清楚知道，國防部有團隊工作，協調工作滿重要的，大家會持續溝通，「有時候事情沒有弄清楚，講出來傷害蠻大的，對國軍、民心來講都不是一件好事」，了解狀況以後都可以納入討論，國軍很有誠意，都會蒐整資料逐步改進，希望大家多多幫忙。

▼時代力量立法院黨團日前召開「國軍裝備安全實用遠比帥氣強悍重要—子彈不會看你帥不帥」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

