全聯3款快篩試劑降價！單支平均不到200元

▲全聯3款快篩試劑價格調降。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者林育綾／綜合報導

本土疫情持續升溫，民眾紛紛搶買快篩，超市、超商、藥妝店大缺貨，近日也陸續鋪貨，而全聯今（26）日表示，全聯目前販售三款居家快篩試劑，售價自4/25調降，而貨量依有藥商執照許可門市的現場貨量為準，每店數量有限，售完為止。

全聯福利中心販售3款快篩試劑分別為：福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組5入，原價1500元，可能調整為售價950元；速可安家用新冠病毒抗原自我檢測套組2入，原本540元，可能調整為售價360元；亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入，原本218元，可能調整為售價190元。全聯表示，快篩價格都還在持續調整中，有進一步消息會再公布。

本土疫情延燒，行政院先前表示於24日前會鋪貨123.5萬劑快篩試劑到全國通路，紓解市場需求。指揮中心指揮官陳時中也疫情記者會上表示，月底會有780萬劑亞培快篩試劑到貨，羅氏5月2日也有2100萬劑近來，5月以後陸續會有幾千萬劑近來。基層診所若想作為公費快篩據點，也歡迎向指揮中心申請。

另外，衛福部上週在立法院進行專案報告，陳時中也在立委質詢時說明快篩試劑實名制規劃，政策最快在5月初上路，會優先徵用進口產品，截至7月底前會購買1億多劑，國產快篩試劑4個月徵用3090萬劑，之後會努力兼顧徵用與自由市場間平衡，也會盡量壓在每劑100元以下。