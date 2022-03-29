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水費700元飆到4.2萬「她家中沒漏水」　內行人曝嚴重後果

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友28日在臉書PO文求助，內容提到，家中水費以往都是700元至1000元左右，近日卻突然收到通知，說是5月預估得繳納水費4萬2410元，但全家人從1樓找到3樓，都沒有發現漏水，這才想PO出來請大家幫忙想辦法。很快就有內行網友請她先把水表進水端關起來，再找抓漏師傅來處理，若一直放著不管，最嚴重有可能會造成房子地基流失。

女網友發現住家水費暴增到4萬多元。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

▲原PO家中沒有發現漏水的狀況，水費卻突然暴增。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

原PO在臉書「爆系知識家」的文章中提到，家中的水費以往都是2個月700元至1000元，這次卻突然被通知5月的水費可能高達4萬2410元，她趕忙打電話詢問自來水公司，對方表示水表沒有壞，請她自己去外面找人維修，「請問有人遇過嗎？維修要多少費用？那水費呢？謝謝各位。」

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文章公開後掀起不少網友議論，大家紛紛留言表示驚訝，「4萬多元的水費？妳家有游泳池嗎？」、「找漏水吧，這種確實是需要找人來檢查」、「被偷接了？」、「這金額有點誇張」、「我家漏水，水費也才2000多元」、「我上次遇到新來的抄表員看錯，建議先去核對水表度數」、「我姊姊家馬桶漏水，水費2萬多元」。

對此，原PO進一步解釋，「朋友說他們漏水也才6000多元，我漏4萬元要很多水了，怎麼會沒發現？」但全家人從1樓找到3樓，水塔、廁所都很正常，沒有發現漏水，這間房子也已經住了20年以上，第一次遇到這樣的問題，在收到通知單之前也沒有水流量變小等狀況，核對水表也沒抄錯，真的不知道問題到底出在哪裡。

有內行網友建議原PO先把水表開關關閉，並在關閉水表後看一下水塔的水位，做個記號，過幾個小時之後再去看水位是否有變化，如果沒有，漏水區域大概就是在水表到水塔之間，這種狀況建議要快點找專業人士處理，否則這樣多的水一直往地下跑，可能會造成地基流失。

至於原PO公開的圖片上為何寫著「5月份」，是不是收到未來帳單？另一名網友解釋，這張通知單不是水費單，而是抄表員用藍牙列印機印出來的突增通知單，通常是住戶的用水量大幅度超過平常的使用量才會開立，「3月的帳單是自來水公司1月底去抄的，5月的水費單自然就是3月底會派人去抄了。」

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