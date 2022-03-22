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10元紀念幣千萬別花掉！　賣家曝成交價：這款秒翻3倍

▲▼中央造幣廠網頁目前共列出6款紀念性流通拾圓硬幣。（圖／翻攝自中央造幣廠網頁）

▲中央造幣廠網頁目前共列出6款紀念性流通拾圓硬幣。（圖／翻攝自中央造幣廠網頁）

記者隋昊志／綜合報導

拿到沒看過的硬幣先別以為是假幣拒收，有可能是價值超出面額的紀念性硬幣。有網友PO出自己手上有的紀念幣，好奇詢問有多少價值？釣出曾出售過同款硬幣的賣家表示，其中兩款轉手後賣出3倍以上的價格；也有其他人指出，以紀念性的流通幣來說，千禧龍幣比較有價值。

▲▼有網友PO出自己手邊的紀念幣詢問價值。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

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▲有網友PO出自己手邊的紀念幣詢問價值。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

一名網友在臉書社團「爆系知識家」PO出自己手邊有的3款紀念幣詢問，「照片中的紀念幣是不是很有價值，如果要賣的話要拿去哪裡賣，價格又該怎麼算？」

對此，一名曾賣出過其中兩款硬幣的女網友表示，自己曾上網賣過，也真的有人購買，面額10元的民國89年發行的千禧年紀念幣賣出35元的價錢、民國88年發行的新台幣五十週年紀念版也賣到30元，賣出後還不斷有人私訊向她詢問購買資訊，「好像很多人收藏」。

▲▼有網友PO出自己手邊的紀念幣詢問價值。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

▲有網友PO出自己手邊的紀念幣詢問價值。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

也有網友點出原PO照片內的3款錢幣中，以千禧龍幣比較有價值，若是錢幣狀態好的話，找專門收藏的人大概可以賣到200到400元；但也有其他人持保留的看法認為，網路上很多賣這種紀念幣的價格虛報很高，但其實在市面上並沒有很值錢，或許要再放個5、60年可能有機會上漲。

▲▼中央造幣廠網頁目前共列出6款紀念性流通拾圓硬幣。（圖／翻攝自中央造幣廠網頁）

▲中央造幣廠網頁目前共列出6款紀念性流通拾圓硬幣。（圖／翻攝自中央造幣廠網頁）

目前中央造幣廠網頁列出的紀念性流通拾圓硬幣共有6款，分別是「蔣渭水先生紀念」、「蔣故總統經國先生百年誕辰紀念」、「中華民國建國九十年紀念」、「千禧年紀念」、「新臺幣發行五十週年紀念」、「臺灣光復五十週年紀念」。

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