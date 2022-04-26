剩4縣市守百例內！本土破4萬「確診地圖」曝　這8地區高風險

▲今年已累計4萬2834例本土病例。（圖／翻攝自疾管署）
記者曾筠淇／綜合報導
今天國內新增6295例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的2076例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有8縣市為深咖啡色，今年累計均大於1000例。
今日新增6295例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為新北市2076例、台北市1302例、桃園市1159例、基隆市409例、台中市263例、花蓮縣212例、高雄市182例、宜蘭縣126例、新竹縣99例、台南市90例、彰化縣85例、屏東縣71例、新竹市63例、台東縣38例、苗栗縣30例、嘉義縣28例、雲林縣27例、南投縣17例、金門縣9例、嘉義市5例、澎湖縣3例及連江縣1例。
根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，共有8縣市的累計確診數大於1000例、4縣市小於100例。
深咖啡色縣市（1620～14954例）有6：
基隆市3060例
台北市8126例
新北市14954例
桃園市6784例
高雄市1708例
花蓮縣1660例
次深褐色（427～1619例）有5：
新竹縣693例
台中市1497例
台南市621例
屏東縣438例
宜蘭縣1276例
橘色縣市（160～426人）有5：
新竹市414例
苗栗縣252例
彰化縣391例
雲林縣285例
台東縣290例
淡橙色縣市（12～159人）有5：
南投縣128例
嘉義市76例
嘉義縣128例
金門縣27例
連江縣15例
淡黃色縣市（0～11人）有1：
澎湖縣11例
今年自1月1日至今已累計4萬2834例本土病例，其中又以新北市累計的病例數最多，共計1萬4954例。
稍早記者會上，陳時中表示，除了原本的新北、台北、基隆、桃園、花蓮及高雄為高風險區域，現又增列台中市及宜蘭縣2個縣市。換言之，目前共有8縣市為高風險區域。
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