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廢棄物找有緣人！花蓮「免廢市集」免費換物續資源

▲▼民眾擺出家中不用的舊物，找到需要它的有緣人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

民眾擺出家中不用的舊物，找到需要它的有緣人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鐵道文化園區日前辦理「在花蓮ㄉ免廢市集」。邀請裁縫師傅駐點，免費讓大家將輕微破損之衣物、桌布等用品帶至現場修補，讓舊物再生，現場也提供二手書籍免費贈閱及袋袋愛分享箱並備有循環紙袋，提供免費使用。

▲▼民眾擺出家中不用的舊物，找到需要它的有緣人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

每一個物品都有它與主人的故事，在這裡，民眾將已經用不到的物品帶來，等待有緣人，或成為那位有緣人，取走自己所需物品，物品流動的可能性不只是金錢與垃圾桶，讓各種資源都得以生生不息。

▲▼民眾擺出家中不用的舊物，找到需要它的有緣人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

裁縫師傅現場修補民眾破損衣物、桌布讓舊物再生。

環保局表示，為響應聯合國永續發展指標中第12項「責任消費與生產」，特主動與民間團體合作辦理本活動，期望達到二手物重複再利用，減少廢棄物產生之目標。

▲▼民眾擺出家中不用的舊物，找到需要它的有緣人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

二手書籍免費贈閱。

目前預定活動辦理日期為5月28日、5月29日、6月25日及6月26日，市集日期可能因天候等因素異動，請查詢FB粉專「花蓮資源回收走透透」（https://www.facebook.com/HLEpb）或「在花蓮ㄉ免廢市集」（https://www.facebook.com/FreeCycle.Market.in.Hualien/b）掌握最新資訊。
 

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