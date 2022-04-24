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老花正潮！陪長輩免費配鏡　台東16敬老眼鏡行讓長輩看更清楚

▲▼新北市銀光未來創新協會配合延平鄉射耳祭為長輩免費配鏡。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼新北市銀光未來創新協會配合延平鄉射耳祭為長輩免費配鏡。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府結合新北市銀光未來創新協會連續4年推動「老花正潮」-敬老好視力活動，23日配合延平鄉全鄉射耳祭為長輩免費配鏡，縣長饒慶鈴與銀光未來創新協會創辦人朱立倫到場關心長者，饒慶鈴指出，台東有16間公益敬老眼鏡行，呼籲子女盡速陪伴家長輩免費配一副舒適又明亮的老花眼鏡！

朱立倫創辦人持續媒合社會愛心資源，每副老花眼鏡補助新台幣500元，從2019年鎖定弱勢族群長輩免費配鏡，2020年擴及到所有65歲以上設籍台東長者，去年台東縣政府更以縣預算加碼補助，將配鏡年齡下修至60歲。台東成為全國第一個補助60歲以上長者配老花眼鏡的縣市。

饒慶鈴指出，台東縣有3.2萬長者有配鏡需求，目前已有4成長者配鏡，這兩年搭配在鄉鎮市舉辦的大型活動，持續前進地方幫長者配老花眼鏡，受疫情影響，長輩參與活動比較少，但縣府仍會做好防疫、希望在明年達成全縣8成配鏡率。

▲▼新北市銀光未來創新協會配合延平鄉射耳祭為長輩免費配鏡。（圖／台東縣政府提供，下同）

創辦人朱立倫表示，2017年開始，從新北出發，進而走到宜蘭、雲林、台東、台北、桃園、屏東、新竹等八縣市，新北市銀光未來創新協會匯集捐款並攜手公益眼鏡行、驗光師、眼科醫師等力量推行，讓25萬名長者以專業驗光配一副適合自己的眼鏡，同時預檢眼睛健康，更重要的是藉由配鏡驗光，從中篩出罹患青光眼、白內障、黃斑部病變的長輩，導引他們接受正確治療。

朱立倫提到連續第4年到台東推動敬老好視力活動，為長輩免費配鏡，前兩年由饒慶鈴縣長陪同，曾不畏風浪渡船到蘭嶼、綠島，辦理免費驗光配鏡，到目前為止已經為全台灣東縣1萬4千名長輩完成配鏡。

▲▼新北市銀光未來創新協會配合延平鄉射耳祭為長輩免費配鏡。（圖／台東縣政府提供，下同）

社會處長陳淑蘭表示，敬老好視力專案自去年度擴大開辦以來，包含離島（綠島、蘭嶼）等已提供112場下鄉巡迴配鏡服務，並結合社區照顧關懷據點及文化健康站揪團看電影並為長者配鏡，讓偏遠地區長者不用舟車勞頓至市區配鏡，能擁有一副屬於自己的老花眼鏡。

台東縣政府社會處提醒凡設籍台東縣年滿60歲、符合配鏡資格，至今尚未申請的長者，自行持身分證及印章，於12月31日前至太陽堂眼鏡、姜姜驗光所、看見驗光所台東店、宏明鐘錶眼鏡公司、仁愛眼鏡行、寶島眼鏡中華店、蘋果眼鏡、榮成驗光所、精光堂鐘錶眼鏡行、樹人驗光所、景生眼鏡、寶島眼鏡正氣店、經典眼鏡行、小林眼鏡行台東店、精工眼鏡行、晶瑩時尚眼鏡行等縣內16間公益敬老眼鏡行免費驗光配鏡。

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