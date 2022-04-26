2天破萬確診！要出門？　醫喊別小看台灣人「這能力」

記者陳俊宏／綜合報導

25日新增5108例本土確診，這兩天確診相加破萬。ICU醫師陳志金表示，台灣民眾會每天看中重症和死亡人數，來調整自己的「防疫等級」，要不要出門？要不要去週年慶？要不要在外用餐，「我們不要小看台灣人『看情勢自我調整』的能力。」

陳志金25日在臉書說，去年5月很多人「警告」說要封城，結果台灣沒封城一樣撐了下來，因為在疫情嚴峻時，民眾會「自封」，自主留在家中。

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▲▼去年5月三級警戒期間，民眾「自主封城」。（圖／記者李毓康攝）



陳志金指出，這一波有人預測「單日最高5萬人」、「恐1.6萬人死亡」，真的沒必要去做這樣的「預測」和「警告」，「我們不要小看台灣人『看情勢自我調整』的能力。」

陳志金提到，你看看這幾天的疫苗注射搶打潮，台灣民眾會每天看中重症和死亡人數，來調整自己的「防疫等級」，要不要出門？要不要去週年慶？要不要在外用餐？這一點，「我對台灣人有信心，我們不必用鐵門封住家門。

指揮中心25日公布新增15例中症和1例重症個案，重症個案為80多歲男性，有腎臟疾病等慢性病史，目前有肺炎併呼吸窘迫，使用高流量氧氣鼻管治療中。目前國內累計112名中重症患者，其中有103人是中症、9人重症、4人死亡。

▼陳志金對台灣人有信心。（圖／記者屠惠剛攝）

