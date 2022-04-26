居隔3+4衝太快　感染醫曝可怕後果「再等1個月」

記者黃翊婷／綜合報導

居隔「3+4」新制今（26日）起上路，社會各界卻有許多質疑聲浪。振興醫院感染科主任李明政建議，可以先鬆綁7天，觀察1個月後再放寬縮減至3天，因為若是感染曲線爬得越快，疫情雖然會較早結束，但也會引起民眾恐慌，甚至造成醫療量能不足，導致出現不必要的死亡案例。

▲居隔3+4方案說明。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心指揮官陳時中表示，居隔3+4方案自第0天起均須完成居家隔離，在家中以一人一室為原則，不得外出，3天後可開始快篩，第4天起自主快篩陰性可出門，也可搭大眾交通運輸工具，外出全程配戴口罩，但禁止到餐廳用餐、聚餐、聚會，前往人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

至於隔離3天是用什麼標準衡量的，陳時中說明，這是抓國際研究潛伏期都是2.9至3.1天進行評估，這時候大部分在第3天或第4天開始出門快篩，發病比例被驗出的可能性超過8成，加上後續每天都驗，根據國衛院的研究和計算，連驗3天可排除大部分往外傳播的可能性。

▲疫情升溫後，民眾接種疫苗的意願提高許多。（圖／記者李毓康攝）

不過，關於居隔3+4各界仍有許多不同的聲音。根據《中時新聞網》報導，振興醫院感染科主任李明政認為，感染曲線爬得越快，就能越早達到群體免疫並結束疫情，但過程中會造成民眾恐慌，甚至出現醫療量能不足的狀況，進而導致不必要的死亡，最後不僅重症死亡率增加，還會影響到其他急重症的患者，因此，他覺得居隔應先鬆綁至7天，觀察1個月後再放寬至3天，先別急著拉高疫情曲線，畢竟整體疫情時間延長，比整個社會付出的代價小。

前台大感染科醫師林氏璧25日也在臉書PO文分析，中央將居隔天數縮短至3天「有點太衝了」，現階段應為5至7天較為合適，而距離確診高峰越來越近，希望還沒打滿疫苗的民眾，特別是一劑都還沒打的長者，「我真的勸您要再仔細重新考慮。」因為時空環境已經不同了，Omicron傳染力極高，要重新做風險評估，沒事盡量別去醫院，一方面群聚，另一方面也有可能增加醫護人員負擔，目前自主應變很重要。