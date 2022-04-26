確診者超瞎行為曝　醫提醒採檢1件事！否則一堆人遭殃

記者陳俊宏／綜合報導

25日新增5108例本土確診，許多民眾怕染疫都到醫院採檢PCR。對此，北市聯合醫院醫師姜冠宇提醒，有疑慮自己是否有染疫，是要去急診「黃區」做篩檢，門診是「綠區」，門診一堆候診的人會遭殃啦。

姜冠宇在臉書說，確診病人自己沒等PCR結果，也不看健保快易通，就跑來同事門診，「我真的覺得太瞎」。他認為可考慮連續兩次快篩陽性，即可以當確診，不用跑醫院也不用等。

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▲▼疫情爆發，許多民眾都到醫院採檢。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



姜冠宇表示，香港爆發後，絕大多數病人並不是靠PCR實驗室確診，都是用快篩陽性就確診，顯見PCR量能最後一定追不上，定序也不是這麼重要了。

姜冠宇指出，但滿多確診朋友都反映為了能開啟居隔流程，得到PCR結果很重要，所以他認為確診應該在適當時間點，考慮用連續兩次快篩來取代，這樣才不會「卡流程」，全程都可以待在家了。

姜冠宇也提醒，各位同學，有疑慮自己是否有染疫，是要去急診「黃區」做篩檢，門診是「綠區」，門診一堆候診的人會遭殃啦。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也呼籲，民眾可多利用社區篩檢站採檢，不要擠急診，恐影響真正需要緊急就醫民眾的權益，也能避免交叉感染，有相關警示症狀者才需要緊急就醫。

▼台灣急診醫學會公布4類人篩檢指引。（圖／翻攝台灣急診醫學會臉書）

台灣急診醫學會公布4類民眾篩檢指引：

1. 無接觸史且無症狀之民眾：無須接受病毒篩檢。請勿至醫療院所或社區篩檢站要求篩檢，維持適當個人防護及衛生習慣即可。

2. 無接觸史但有輕微症狀，或有接觸史但無症狀之民眾：用家用快篩自我檢測。若陽性，依主管機關建議之交通方式，至社區篩檢站採檢核酸PCR。

3. 有接觸史或接受匡列隔離且有輕微症狀，或前述家用快篩陽性之民眾：請依主管機關建議之交通方式，至社區篩檢站採檢核酸PCR。

4. 出現新冠病毒中重症警示症狀之民眾，請立即至急診就醫。