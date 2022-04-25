往來霧台三地門注意！台24線部分路段未開車頭燈將挨罰

▲台24線29公里至36公里，即三地門德文至神山路段應全天候開啟車頭燈，否則會被開單告發 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為提升特定路段行車安全，屏警里港分局提醒用路人，台24線29公里至36公里，即三地門德文至神山路段應全天候開啟車頭燈，否則會吃上1200元罰單。

里港警分局表示，依據道路交通管理處罰條例第42條「汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰。」及道路交通安全規則第109條「汽車行駛時，應依下列規定使用燈光：一、夜間應開亮頭燈。二、行經隧道、調撥車道應開亮頭燈。三、遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈。」

台24線29公里至36公里因山路多彎道、明隧道，道路狹窄，加上山區氣候變化大，易造成視線死角，影響行車安全，因此該路段必須全天候開啟車頭燈，提醒遠方來車，里港警分局呼籲用路人遵守，避免受罰。

里港警分局分局長鄭頴聰表示，警察執法是為了保障民眾之安全，由於該路段為山區道路，較為蜿蜒，沿途已設置速限30公里的警示標誌，提醒用路人遵守速限，小心駕駛，此外亦須開啟大燈，增加行車能見度，期盼大家共同防制交通事故之發生。