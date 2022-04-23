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高雄「腳交女」慘了！踢完運將無罩搭捷運　討錢不成挨罰1.5萬

記者陳宏瑞／高雄報導

日前才因腳踹計程車運將被稱為高雄「腳交女」的何姓女子，22日疑似又跑到高雄捷運內，逢人就向人討錢，還被民眾拍下影片PO網，捷運警察局獲報前往，未發現何姓女子蹤影，但檢視民眾影片後發現，何女疑似未戴口罩，將可依法罰她1萬5000元。

▲▼高雄腳交女 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄「腳交女」何姓女子（左二）疑似未戴口罩跑到捷運討錢。（圖／翻攝自我是楠梓人臉書）

何姓女子是在21日搭乘計程車時，與運將發生口角，何女用腳踹椅背，還用三字經問候運將，過程全被PO上臉書「靠北高雄計程車」上，運將也將何女載到左營分局博愛四路派出所，雙方不歡而散。

▲▼高雄腳交女 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄腳交女何姓女子（左）前天才因搭車與運將口角而踹椅背。（圖／翻攝靠北高雄計程車臉書）

而何女隨後也被起底，就是被爆料在市立殯儀館，以缺錢搭車回北部為由，向往生者家屬要錢，金額從300到500元不等，而女子殯葬業者抓包後，還理直氣壯表示，她是在賺錢，「家屬歡喜甘願給的！」還威脅若再拍照錄影會去檢舉。

沒想到，何女22日再度被人拍影片PO上「我是楠梓人」臉書社團，何女疑似又穿著同一件灰色外套，逢人就討錢說要搭車，但沒人搭理她。

▲▼高雄腳交女 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄腳交女何姓女子（左）在捷運上逢人就討錢。（圖／翻攝自我是楠梓人臉書）

高捷公司表示，本案發生在22日下午3時30分許，有民眾向左營站服務台反映有人在捷運車廂內向人借錢，而高捷公司於獲報後，也立即通報沿線各捷運站了解查看，惟未發現該名借錢女子行蹤。

據網友所張貼影片，核該女子之行為，除了已涉及違反社會秩序維護法第82條1項1款「於公共場所或公眾得出入之場所，乞討叫化不聽勸阻」行為。

此外，檢視影片內容，該名女未戴口罩部分，則可依傳染病防治法第70條1項3款相關規定舉發後，移請主管衛生機關裁處，最高可罰新台幣1萬5000元。捷運警察隊已經調閱相關監視畫面來查證女子身份，並通知到案說明以釐清案情。

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