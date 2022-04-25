快訊／北市：國小維持「實體到校上課」　9.3萬國高中生線上學習

記者袁茵／台北報導

因應北市高中以下停課人數增加，台北市政府23日拍板，北市國、高中職於4月25日至29日擴大演練遠距教學，師生免到校，以線上課程為主，但國小並未納入此計畫。針對國小學生要不要跟進遠距教學，台北市副市長蔡炳坤25日表示，國小未達中央停課標準以前，仍維持實體上課。

台北市政府25日下午4時10分召開防疫記者會，針對國高中大規模線上教學演練首日，蔡炳坤指出，全校採線上教學的59所國中當中共有24校，69所高中當中有55所學校，所以全校線上教學的學校共有79所、3094個班級，學生數達9萬3736人。

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

蔡炳坤提及，有些學校採部分線上、部分實體，國中共33所，高中12所，國中裡面實體上課較多，共有394個班級，主要是國九要準備5月21日、22日教育會考，所以回到學校準備實體上課，不過合計有45所學校、4萬7041名學生採混合線上線下教學；另外還有3所學校（2國中、1高中）有特別考量，因此全部實體上課，共有1201名學生。

關於外界關心國小要不要線上教學？蔡炳坤說明，今早北市教育局已和學校、家長協會討論，並且達到3點結論，第一點是各校未達到中央停課標準以前，仍然維持實體上課，但若有在家防疫需求，包括請防疫假等，就可以不到校實體課程。第二點是針對無法到校上實體課程的學生，老師採交互學習任務方式；第三點為視整體疫情變化，以及國高中線上教學演練成效做滾動式修正。