台中+201最新足跡曝！阿妹演唱會添1人　五權國中足球隊7師生確診

▲台中今+201，市長盧秀燕下午3時召開防疫記者會。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市25日新增本土個案201例，其中五權國中7例，為3名教練、4名選手；大里某長照機構7例，累積11例確診；阿妹演唱會1例，累計42例。衛生局公布18處今日新增確診足跡，包括World Gym健身房東山店、成吉思汗健身房台中旗艦店、中友百貨、GU服飾台中大遠百店等，市長盧秀燕提醒，若有相關足跡重疊的民眾，請做好自我健康檢測。

盧秀燕表示，今日台中市新增本土個案201例，依個案年齡來分，未滿12歲為18例，12至64歲177例，65歲以上6例；性別部份，為110位男性、91位女性；依據感染源分類，密切接觸者85位，調查中116位。

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盧秀燕指出，針對居家照護統計，截至 4 月 25 日中午12時，已有743位進行評估，其中435位已收案居家照護，130位評估中，178位未符合收案條件。至於負壓隔離病房，病床數共302床，其中已使用數為104床（34.44%）、可使用數為198床 （65.56%）。

衛生局長曾梓展今日也針對重要群聚或風險案情事件說明，包含北區五權國中新增確診7例（3例教練、4例選手），該校於4月19日至22日參加全國中等學校足球聯賽11人制決賽，賽後返鄉篩檢陽性；大里某長照機構新增7例，累積11例確診；某大學旅遊群聚新增4例確診；阿妹演唱會新增1例，中市累計42例。

▲▼五權國中7師生確診；大里長照機構7人確診。（圖／台中市政府提供）

曾梓展公布今日台中新增確診足跡，包括4月20日大里假期游泳池、北屯區肉次方燒肉放題台中文心崇德店、北屯區World Gym世界健身俱樂部台中東山店、北區御雞匯鹹水雞台中北屯店；4月21日北屯區成吉思汗台中旗艦館、北屯區冠軍永安羽球館、北區蛋餅叔叔手作早午餐、北區啾喜好食、西屯區GU 台中大遠百店、北屯區World Gym世界健身俱樂部台中東山店、北區御雞匯鹹水雞(台中北屯店)、西區凝 Koru 串燒酒場。

以及4月22日北區DAISO大創百貨台中一中店、北區中友百貨、北區京厚屋一中店、沙鹿區蠔膽你就來燒烤店、東區劉震川韓潮吧台中站前店、南區民昇羽球館二館、龍井區養鍋Yang Guo石頭涮涮鍋台中東海店；4月23日西區凝 Koru 串燒酒場；4月20日至23日西屯區Thefoursalon台中質感1店。

▲▼台中市府公布今日新增確診者足跡。（圖／台中市政府提供）



