快訊／南投+18！5例為職場與同事共餐染疫　最新10足跡曝光

▲0425南投縣確診足跡。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

南投縣政府今（25）公布新增18例確診個案，其中10例疑為職場感染【案58510、58586、58587、58589、59695、60063、61204、61205、61207、61208】；3例疑為家庭感染【案58584、58585、60061】；3例為本縣確診者同住家人，2例居隔期陰轉陽。1例疑為校園感染【案58583】台中市確診個案之接觸者，居隔陰轉陽。2例其他感染源【案58590、60060】、1例疑為朋友感染【案61206】、1例疫調中【案60062】。

衛生局表示，今日職場感染確診個案10例當中，有5例是外縣市感染【案59695、58587、61204、61205、61207】，衛生局追溯個案接觸史，發現職場確診個案與同事長時間接觸，同餐共食。用餐時無法戴好口罩，且彼此近距離接觸邊吃飯邊聊天，因此染疫，皆已收治集中檢疫所隔離。

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確診個案其中1例【案58587】，為經營旅宿業者，因4/22接觸外縣市遊客（事後接到遊客確診通知），4/23由衛生局轉介至醫院採檢PCR陽性。民宿、旅館業者因頻繁接觸來自各地遊客而感染，南投縣衛生局長陳南松提醒民宿、旅館業者需落實實聯制，獨立空調設施，加強公共場域清消，於退房後亦請工作同仁依照中央疫情指揮中心規定，將房間及廁所全面使用漂白水及酒精消毒後，方能接下一組客人，確保旅宿業的安全。

衛生局局長也呼籲，企業防疫管理非常重要，請各場域業者務必重視並建立良好的防疫管制機制。嚴格督導員工平時將口罩戴好、勤洗手、保持手部衛生清潔，注意體溫監測及自我上呼吸道症狀，每天掌握員工健康狀況，並要求回報企業指定的專人（防疫長）監督管理；中午非必要勿共食共餐及脫口罩聊天。溝通會議也盡量利用視訊進行；暫時不參加聚會、聚餐活動，及外出他縣市旅遊，避免至人口密集密閉場所…等措施，以減少企業發生職場感染的風險。

衛生局陳南松局長表示，國內社區疫情持續擴大，依據指揮中心公布「COVID-19因應指引：社區管理維護」，供社區大廈管理單位對於外送或其他進入社區人員，可運用實聯制落實登記作業，強化手部消毒等措施做好風險控管；若限制供餐或其他生活必需品人員進入，居家隔離/檢疫對象需外出取餐或領取物品，造成社區風險性更高。

而現行預防COVID-19感染最好的方式就是接種疫苗，特別提醒長者及高風險族群，請盡速完成接種3劑COVID-19疫苗，降低感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。