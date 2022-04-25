酒測發現他被匡列！基層被雷殘：有病毒趴趴走　衛生局說話了

▲臉書《靠北警察》。（翻攝自（圖／翻攝自Facebook／靠北警察）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化分局大埔派出所日前有2名員警出現流鼻水、咳嗽等身體不適症狀，經PCR陽性確診，其餘包括所長內等26人採檢全數陰性，辦公室內外四周也進行清消，而臉書「靠北警察」隨即也出現po文指出「剛做完酒測、談話記錄」，才得知對方遭到匡列，不小心被雷殘了」，對此，衛生局及警方都說話了。

▲彰化酒測。（資料圖／彰化警方提供）

原po指出「剛才酒測完，做完談話記錄，才說被匡列了…」。也要下一位被測人請保重，言下之意指該名接受酒測民眾，已經被匡列卻在外趴趴走，病毒有可能被偷偷散布出去了，po文一出引發不少人質疑，彰化目前有2員警確診，還沒有聽說有被匡列的居隔者外出。

對此依據中央流行疫情指揮中心指出，民眾一旦收到匡列通知應立即返回處所隔離，並禁止搭乘大眾運輸工具，彰化縣衛生局也尚未發現有確診者被匡列隔離在外面趴趴走的情況。

▲彰化酒測。（資料圖／彰化警方提供）

彰化警方指出，原PO對酒測器「意思意思擦一下外表」，此行為絕對不容許，新冠肺炎防疫期間，彰化縣警方全力配合民政及衛生等單位，執行各項防疫工作外，對於取締酒後駕車仍持續嚴正執法，取締酒駕車作為，也依內政部警政署規定，對於使用過的酒測器以未含有酒精的稀釋漂白水或次氯酸水擦拭儀器外觀後，才提供給下一位受測駕駛人使用，使用後也會以塑膠袋包覆後卸除，並妥善處理，避免員警及受測駕駛人有感染風險。