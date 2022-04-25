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俄侵烏前持續增強軍備　2021全球軍事支出創新高

▲▼俄羅斯裝甲車行駛在頓內茨克地區。（圖／路透）

▲俄羅斯裝甲車行駛在頓內茨克地區。（圖／路透）

文／中央社

研究人員今天說，2021年全球軍事支出又見攀升，隨著俄羅斯在入侵烏克蘭前持續增強軍備，全球軍事支出再創紀錄，預料這個趨勢會繼續下去，尤其是在歐洲國家。

根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）報告，儘管疫情衝擊經濟，世界各國仍擴增了他們的軍備，去年全球軍事支出增加0.7%。

斯德哥爾摩國際和平研究所資深研究員羅培斯達席瓦（Diego Lopes da Silva）告訴法新社：「2021年軍事支出是連7度增加，來到2.1兆美元，是我們看過最高的數字。」

俄羅斯的軍事開銷則增加2.9%，來到659億美元，是連3年成長。

羅培斯達席瓦說，防衛支出占俄國國內生產毛額（GDP）4.1%，「比世界平均高出許多」，也讓莫斯科成為全球第5大軍事支出國。

石油和天然氣的高營收有助俄國提高軍事支出，羅培斯達席瓦並指出，俄國的軍事支出在2021年底前急遽增加，「當時正是俄國沿著烏克蘭邊界集結軍隊，在（今年）2月入侵烏克蘭前」。

羅培斯達席瓦說，由於西方反制俄國侵烏而對俄施加制裁，目前還難以預料俄羅斯能否維持軍事支出。

2014年俄國兼併克里米亞時也遭制裁，但因那時能源價格下滑，難以評量制裁本身的效果。

「現在…我們有更嚴格的制裁，那是一定的，但能源價格也較高，有助俄羅斯維持那個程度的軍事開銷。」

▲▼NLAW反坦克飛彈。（圖／路透）

▲克里米亞遭俄國兼併以來，烏克蘭軍事支出增加了72%。（圖／路透）

另一方面，克里米亞遭俄國兼併以來，烏克蘭軍事支出增加了72%；儘管2021年軍事支出減少逾8%，來到59億美元，仍占烏國國內生產毛額的3.2%。

而隨著歐洲緊張情勢升高，也有更多北大西洋公約組織（NATO）成員國提高軍事支出。

去年北約有8個成員國軍事支出達國內生產毛額的2%，較前1年少1個，但仍比2014年的僅2個高出許多。

羅培斯達席瓦表示，預期歐洲的軍事支出會持續成長。

軍事開銷高達8010億美元、傲視全球的美國，2021年軍事支出卻逆勢減少了1.4%。

過去這10年美國研發開銷增加24%，武器採購卻減少了6.4%。

2021年研發與採購都有減少，但研發的減幅沒那麼明顯，凸顯美國重點放在「次世代技術」上。

中國軍事支出約2930億美元世界第2大軍事開銷國，增加了4.7%，是連續第27年增加。

中國擴軍也刺激了區域鄰國提高軍事預算，日本軍事開銷增加70億美元，增加7.3%，是1972年以來最高的年增幅。

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