俄開戰以來最高層級！美證實布林肯訪基輔　加碼軍援210億

▲美國務卿布林肯及國防部長奧斯汀出訪烏克蘭，24日會見烏克蘭總統澤倫斯基。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國政府證實，國務卿布林肯及國防部長奧斯汀24日會見烏克蘭總統澤倫斯基。這是俄羅斯自開戰以來，美國訪問烏克蘭的最高層級官員，另方面，美方也宣布加碼提供價值7.13億美元（約新台幣210億元）軍援給烏克蘭及該地區等國家，美國外交人員將於本周陸續返回烏克蘭，總統拜登也將提名新一任的美國駐烏克蘭大使。

綜合路透、CNN等報導，依據美國國務院高階官員的說法，布林肯（Antony Blinken）與奧斯汀（Lloyd Austin）23日前往波蘭，並在24日經陸路進入烏克蘭，在基輔會見澤倫斯基，雙邊會談約進行90分鐘，烏克蘭外交部長庫列巴、國防部長列茲尼科夫等人也在場。不過這名官員拒絕透露兩人行程等相關細節。

美方官員此次出訪主要在展現西方對烏克蘭的支持，布林肯與奧斯汀也承諾提供價值7.13億美元（約新台幣210億元）額外軍援，其中超過3.22億美元援助將提供給烏克蘭，近4億美元匯給中歐、東歐、巴爾幹地區等15個國家。

若把新一波軍援總額計算近來，自烏俄開戰以來，美國對烏克蘭的安全援助總額來到約37億美元。官員透露，「這將為烏克蘭所需要的軍事能力提供支持，特別是頓巴斯之戰，幫助烏克蘭武裝部隊轉換成更先進的武器及防空系統」。

布林肯也說，美國外交人員將於本周陸續返回烏克蘭，總統拜登將提名現任美國駐斯洛伐克大使布琳克（Bridget Brink）為美國駐烏克蘭大使。