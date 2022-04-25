快訊／藍議員初選參選人抗議「周玉蔻特權」　柯文哲：應去疾管署

記者袁茵／台北報導

資深媒體人周玉蔻21日自爆確診，所以開始居家照護，但事後又稱24日北市衛生局安排醫生親自到她家中，一對一重新做PCR，引發外界質疑特權，25日再爆PCR最新結果為陰性。台北市長柯文哲25日赴市議會專案報告，遇到參與國民黨台北市議員初選的參選人滿志剛抗議，大喊「名人特權」。

針對周玉蔻24日自爆，台北市衛生局與疾管署討論，當天上午10時由台北市萬芳醫院家醫科主任林英欽到她家重新做PCR；而周玉蔻也於25日發臉書稱，PCR最新結果為陰性，也驗證了她前後做了十次快篩全都陰性的原因，因為「我根本沒有確診！」

▲柯文哲赴市議會專案報告，滿志剛抗議周玉蔻特權。（圖／記者袁茵攝）

不過，北市衛生局親自派醫療人員到周玉蔻家的行為，引發外界質疑有特權，而滿志剛也於上午9時30分左右到台北市議會大門口，對前來施政報告的台北市長柯文哲大喊「百姓等死，周玉蔻有特權你不查嗎？周玉蔻有特權你不查嗎？為什麼（百姓）在家等死，周玉蔻有人去家裡做PCR，為什麼？」

面對滿志剛的抗議，柯文哲並未向對方正面回應，僅對媒體們表示，「哎唷！他應該去⋯他站錯地方，他應該去疾管署，怎麼跑來這地方？」

▼柯文哲赴北市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）