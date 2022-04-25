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南韓海軍陸戰隊疑遭虐...逃兵「飛烏克蘭參戰」！1個月後被逮返國

▲▼南韓海軍陸戰隊。（圖／達志影像）

▲南韓海軍陸戰隊一名20歲士兵因不堪遭受不合理待遇，逃兵前往波蘭邊境，計畫加入烏克蘭國際傭兵團。（示意圖，非本人／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓海軍陸戰隊第1師團20歲士兵A某，疑似在部隊長期遭前輩辱罵，3月21日趁著部隊休假期間，逕自從仁川國際機場搭機飛往波蘭華沙，試圖加入烏克蘭國際傭兵團，最後因邊境哨站攔阻無法入境烏克蘭。在潛逃1個多月後，A某終於在南韓當局的說服下，搭機返抵南韓。軍方表示，將依規定予以嚴懲。

根據韓媒《韓聯社》、《News1》，南韓海軍陸戰隊搜查團今（25）日上午表示，在成功掌握到A某的行蹤後，在當局長期勸導下，才終於將A某送上返抵南韓的班機，在入境仁川國際機場後將之逮捕，並送往慶尚北道浦項市。

報導指出，A某於3月21日從南韓搭機前往波蘭華沙，原本計劃入境烏克蘭、加入烏克蘭國際傭兵團，不過在南韓外交當局與烏克蘭、波蘭斡旋後，A某在入境烏克蘭時遭到邊境哨站婉拒，烏克蘭哨站人員將A某帶往波蘭東南部邊境都市的波蘭入境哨站，然而A某卻於3月23日逃出波蘭邊境守備隊建築物，展該其逃亡生活。

南韓外交當局多次試圖與A某取得聯繫、說服A某回國，不過A某卻屢次「已讀不回」；之後A某為了解決食衣住等問題，只好停留在當地的難民營。

A某多次表明「不想回國」，他甚至在通訊社交軟體Kakao Talk的開放性聊天室發文表示，「反正不管怎樣都得接受處罰，與其回國接受處罰，倒不如在烏克蘭取得公民權，在烏克蘭展開新生活。」

▲▼南韓海軍陸戰隊。（圖／達志影像）

▲南韓海軍陸戰隊新兵A某期盼能跟隨李根大尉腳步，未料最後卻「無功而返」。（示意圖，非本人／達志影像）

南韓軍方與外交當局不斷追蹤A某的行蹤，並多次勸其回國，最後A某才終於答應返回南韓，然而他也向南韓當局提出條件，表示希望回國搭機時能乘坐「商務艙」；不過南韓當局認為A某予取予求，最後並未答應其條件，仍讓A某坐經濟艙。

由於A某觸犯南韓外交部下令禁止國人前往烏克蘭的規定，因此其護照已被註銷。A某恐怕被依違反《軍刑法》30條第1項，判處1年以上、10年以下徒刑。

據悉，A某逃兵離開南韓後，曾接受CBS電台時事節目《金賢貞的新聞秀》、《世界日報》專訪，表示自己在營隊內遭遇不合理的待遇，在向長官申訴後卻未獲重視，甚至還被學長、上級長官視為叛徒。

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