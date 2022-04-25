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北韓內部生變？建軍節深夜閱兵「突然取消停辦」　恐與這因素有關

▲▼北韓於2021年9月進行深夜閱兵，慶祝建政73周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓25日凌晨閱兵，似乎未照原定計畫時間舉行。圖為北韓於2021年9月進行深夜閱兵，慶祝建政73周年。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）將朝鮮人民革命軍（抗日游擊隊）創建紀念日訂為「建軍節」（4月25日）。根據南韓軍方掌握的情報，北韓原訂今（25）日凌晨0時前後在平壤金日成廣場舉行大規模的深夜閱兵儀式，甚至還在大同江鋪設2座浮橋，不過至今為止卻依舊沒有任何動向，官媒也尚未進行相關報導。

根據南韓《韓聯社》、《News1》，南韓軍方與情報當局原先觀測到北韓最近進行閱兵綵排儀式，發現北韓在平壤大同江鋪設2座浮橋、動員1萬2000名兵力集結美林飛行場、動員民眾前往金日成廣場拿花束綵排，因此推測北韓當局將於25日0時前後進行閱兵儀式；不過直到25日上午6時（台灣時間上午5時），閱兵儀式還是尚未舉行，推測可能延期。

而觀察北韓官媒《朝中社》、黨務機關報《勞動新聞》於25日的報導內容，也發現對於建軍節深夜閱兵儀式隻字未提，只能看到與朝鮮人民革命軍成立90周年的相關社論或活動報導。

▲▼北韓於2021年9月進行深夜閱兵，慶祝建政73周年。（圖／達志影像／美聯社）

目前南韓軍方與情報當局還在分析北韓尚未舉行深夜閱兵儀式的原因，不過部份人士認為，北韓取消閱兵的原因恐怕與天氣、或是內部因素有關。根據南韓氣象廳與朝中社，平壤等部份地區昨（24）日可能有局部雨勢。

而美國專門分析北韓議題的媒體《北韓新聞》（NK News）也在推特發文表示，根據消息人士的說法，雖然直到25日凌晨2時在平壤還未聽到關於閱兵儀式的消息，但發現金日成廣場燈火通明。

《北韓新聞》先前也指出，有當地居民過去2周內，於凌晨0時至0時30分在平壤市區聽到至少4次噴射機與直升機起降飛行的聲音，似乎是為閱兵儀式做準備。

▲▼潛射彈道飛彈「北極星」系列在閱兵儀式中亮相。（圖／路透社）

▲北韓先前於2021年1月勞動黨第8次全代會閱兵，潛射彈道飛彈「北極星-5ㅅ」系列在儀式中亮相。（圖／路透社）

據悉，美國衛星影像公司「行星實驗室」（Planet Labs）在最近平壤上空的衛星相片中發現，平壤美林飛行場出現1萬2000名兵力集結、動員250多台車輛與裝備，而北韓自稱研發的新武器極超音速飛彈火星-8型、洲際彈道飛彈火星-17型、潛射彈道飛彈（SLBM）也出現在衛星相片中，因此合理推斷北韓將於近期舉行大規模閱兵。

另外，專家也發現原本停靠在平壤順安國際機場的高麗航空客機，近日往返北韓境內各城市，載送參加閱兵儀式的旅客前往平壤。

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