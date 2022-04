▲俄羅斯西部邊境布良斯克市的一處油庫,在25日清晨發生大火。(圖/翻攝自推特)



位在俄羅斯西部邊境布良斯克市(Bryansk)的一處油庫,在25日清晨發生大火,目前未造成任何人員傷亡。從網路上曝光的畫面可以看到,烈焰和濃煙直衝天際,從遠方城市都能清楚看見。有消息指出,爆炸地點疑似靠近當地軍隊駐紮位置。

綜合外媒報導,位在布良斯克市的布良石油公司油庫,在25日凌晨突然發生大火,目前無法得知爆炸原因,但已知未造成任何人員傷亡。有俄媒消息指出,爆炸地點接近當地軍隊駐紮位置,但說法未獲證實。

從網路上曝光的影片可以看到,從遠處都能看見烈焰和濃煙直衝天際,伴隨大量消防車的聲音,畫面十分驚險。

BREAKING: Large explosions, fires at oil depot in Russian city of Bryansk pic.twitter.com/pK0OlFMzhx