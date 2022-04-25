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快訊／北海道26人船難　海上保安廳：尋獲11人全數罹難

▲▼日本北海道船難，相關單位啟動搜救。（圖／路透）

▲日本巡邏艇在24日晚間11點後尋獲一名孩童。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本北海道觀光船23日發生船難，遇難後船上26人全數失聯。依據日本海上保安廳消息，昨深夜11時尋獲的孩童已被確認死亡。截至目前，當局尋獲的11人全數罹難。

綜合NHK、TBS等日媒報導，日本巡邏艇在24日晚間11點後，在發生事故的知床半島海域附近尋獲一名孩童，起初發現時處於無意識狀態，緊急送醫。但稍早當局已證實孩童死亡，年齡、性別仍待確認。

海上保安廳指出，知床半島沿岸多峭壁、斜坡和懸崖，這種地形即使靠近沿岸的海域，水深也深達100公尺以上，當局擔心該艘觀光船沉沒海底，將加大救援難度，因此仍積極搜索當中。

▲觀光船可能已沉入海底。（圖／取自知船遊覽船官網）

據了解，該艘知床遊覽船公司的「KAZU 1」小型觀光船，在日本當地時間23日下午1點10分左右曾透過無線電求救，在與北海道第一海上保安廳的通話中表示，船隻在知床岬西側發生船頭進水，傾斜程度達30度，引擎已經無法作用。船公司在事發約1小時內持續與觀光船保持聯繫，但在下午2點左右失聯，衛星電話也打不通。

海上保安廳也正著手調查衛星電話通話情況，包括該船已經沉沒的可能性。海上保安廳已展開水下聲波探測器搜索，探查海床情況，在知床岬附近20公里的海域擴大尋找沉船下落。

國土交通省透露，船上24名船客年齡介於10歲到70幾歲之間，分別來自北海道和九州地區等9縣；另外2人則是一名船長和一名船員。

▲▼日本北海道船難，相關單位啟動搜救。（圖／路透）

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