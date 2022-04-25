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網傳斯洛伐克軍援烏克蘭「T-72坦克」　被目擊已送達盧甘斯克

▲▼T-72主戰坦克,T-72B1。（圖／路透社）

▲斯洛伐克低調將T-72主戰坦克，送到了烏克蘭前線。圖為示意圖，非當事坦克。（示意圖／路透社） 

記者林彥臣／綜合報導

來自歐洲各國的軍援，正陸續送往烏克蘭當中，甚至在推特上還瘋傳，斯洛伐克的T-72坦克，已經低調送往烏克蘭，還有目擊者聲稱，有T-72坦克出現在盧甘斯克，即將派往前線作戰。

歐洲媒體《Visegrád 24》在推特發文指出，在沒有對外公開的情況下，斯洛伐克已經將T-72坦克轉移到烏克蘭，其中2人24日當天，在盧甘斯克地區被發現，坦克正前往前線。

還有網友表示，自己不是坦克專家，但送往烏克蘭的坦克，看起來像是加裝了Kontakt-1 ERA的庫存T-72M1坦克。

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