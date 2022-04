網傳斯洛伐克軍援烏克蘭「T-72坦克」　被目擊已送達盧甘斯克

▲斯洛伐克低調將T-72主戰坦克,送到了烏克蘭前線。圖為示意圖,非當事坦克。(示意圖/路透社)

記者林彥臣/綜合報導

來自歐洲各國的軍援,正陸續送往烏克蘭當中,甚至在推特上還瘋傳,斯洛伐克的T-72坦克,已經低調送往烏克蘭,還有目擊者聲稱,有T-72坦克出現在盧甘斯克,即將派往前線作戰。

歐洲媒體《Visegrád 24》在推特發文指出,在沒有對外公開的情況下,斯洛伐克已經將T-72坦克轉移到烏克蘭,其中2人24日當天,在盧甘斯克地區被發現,坦克正前往前線。

Without making it public, Slovakia has started transferring T-72 tanks to Ukraine.



Two of them were spotted today in the Luhansk region, heading for the frontlines.



