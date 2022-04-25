　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬克宏險勝！歐盟大國鬆口氣　極右民意擴張「棄票率」創50年新高

記者張方瑀／綜合報導

法國24日舉行總統大選第二輪投票，依照目前預測，現任總統馬克宏將以58.8%的得票率，擊敗極右派對手雷朋，成為法國20年來首位連任成功的總統。事實上，馬克宏領先幅度不如前次大選，且棄票率達28％，創下50年來新高，法國極右民意迅速擴張，這次選舉結果一出，歐盟等國也鬆了一口氣。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

票數差距縮小　棄票率創50年新高

馬克宏（Emmanuel Macron）預計將以58.8%比41.2%的得票率，贏過極右派國民聯盟（RN）領袖雷朋（Marine Le Pen），成為法國20年來首位連任的總統。

雖然馬克宏成功連任，但卻也贏得驚險，因為兩人得票數差距大幅縮減，2017年馬克宏以66.10%比33.90%得票率輾壓雷朋，今年差距明顯縮小。雷朋也在敗選感言中表示，「今晚的結果本身就是個出色的勝利。」

本屆投票率為63.23%，比2017年的上屆大選下降2個百分點。《法新社》則指出，本屆大選的選民氣票率高達28%，創下50年來新高，這讓馬克宏與歐盟意識到，法國仍有不少極右派支持者，這對5年後的選舉造成重大影響。

極右派落敗　歐盟鬆口氣

法國是北約、歐盟和七國集團（G7）的成員國、聯合國安理會的常任理事國，更是一個擁核大國，從歷史脈絡上來看，它可以當美國領導的西方秩序，以及伊朗、中國與俄羅斯間的中間人，因此若雷朋勝選，將可能撼動整個大西洋國家的關係。

▲▼法國極右派國民聯盟（RN）領袖雷朋（Marine Le Pen）。（圖／路透）

▲法國極右派國民聯盟（RN）領袖雷朋（Marine Le Pen）。（圖／路透）

雷朋選前在記者會上表示，她若當選總統，會選擇和俄羅斯和解，同時對北約體系存疑，「若當選法國總統，我不會提議退出北約，但會退出共同指揮體系。」因為只有退出北約，法國才不會捲入非必要的戰爭。至於美法關係方面，雷朋認為拜登政府需要敵人，好讓盟友聽令於他，「法國拒絕做拜登政府的跟班。」

在烏俄戰爭爆發後，法國大選結果顯得異常重要，在面對俄羅斯的侵略，歐盟必須比任何時刻都還要團結，而雷朋與俄羅斯總統普丁的親近關係、對北約的冷淡態度，以及對歐盟的敵意，若她勝選將會對整個西方世界造成重大影響。

馬克宏未來5年路難行

儘管雷朋敗選，但仍對北約與歐盟造成重大警示，彰顯出俄羅斯在歐洲關鍵大國裡，擁有一個具有價值的破壞者。在歐盟問題上，馬克宏毫不掩飾希望歐盟的安全外交能更強大，但他對歐洲統一的願景，也會激怒許多人，這些人認為馬克宏想在歐盟強推法國願景。

不過，雷朋卻比那些希望法國退出歐盟的人更危險，因為她希望能領導一群從內部重新改變歐盟的懷疑論者，目前匈牙利、波蘭等國的領導人，對歐盟的看法與雷朋相近。

▲▼法國總統大選。（圖／路透）

▲馬克宏成為法國20年來首位連任成功的總統。（圖／路透）

儘管許多歐盟領導人在民調預測結果出爐後，很快就向馬克宏表達祝賀，但他們敏銳地意識到，這種反歐盟、反西方的情緒在法國仍非常活躍，對於傳統西方來說，馬克宏的第二個任期是一個「寬限期」，也是一個警鐘，如果極右派持續獲得進展，那麼5年後的法國大選將會出現完全相反的結果。

法國6月議會選舉

法國議會選舉將於6月12日和19日登場，馬克宏率領的「共和前進黨」（LaREM）及其盟友需要獲得289個相對多數席次。不過，在首輪投票中，法國政黨分崩離析，出現極左派、馬克宏的中間派與極右派等3個主要集團，沒有任何一派獲得過半票數。

馬克宏必須獲得其他支持，而這些選票無疑將來自右派共和黨（Les Républicains）與其他溫和派，他也表示，他的政府將對任何人開放，但要拿下過半席次依舊艱難。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
快訊／Leo王妻首發聲！　開嗆「要戴保險套」
張震嶽護兒爆氣！「車子衝來」怒開砲　反被抓自己也違規
兒居家隔離　衛生局7天後改口「不開證明」！家長怒：拿不到保險
上班尖峰「1現象」驚呆！　雙北人超有感：停課威力大
快訊／林智堅宣布：新竹市即起「不再公布足跡」
快訊／總統府確診+6！　5名憲兵中了
快訊／3＋4簡報曝光！自主防疫禁內用　可正常上班、買生活用品
快訊／連千毅按鈴告「勾惡」！　加碼爆他黑料
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄開戰以來最高層級！美證實布林肯訪基輔　加碼軍援210億

4歲女童好奇偷喝威士忌　恐怖阿嬤「逼她灌完半瓶」酒精中毒暴斃

俄侵烏前持續增強軍備　2021全球軍事支出創新高

南韓新冠今增3.4萬例！創2月後單日確診新低　電影院室內開放飲食

以色列取消室內強制戴口罩　確診、重症數下降

馬克宏險勝！歐盟大國鬆口氣　極右民意擴張「棄票率」創50年新高

手機掉在烏克蘭　俄兵被盜帳號「百萬存款全轉走」妻崩潰：沒錢了

南韓海軍陸戰隊疑遭虐...逃兵「飛烏克蘭參戰」！1個月後被逮返國

被俄軍嫌醜！17歲女被迫看媽和15歲妹遭性侵　伴腐屍生活4天崩潰

普丁健康出狀況？　不停咬唇、搖晃畫面曝光

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

巨肌型男廚師快手刀工　狂切米粒、超薄小黃瓜

俄開戰以來最高層級！美證實布林肯訪基輔　加碼軍援210億

4歲女童好奇偷喝威士忌　恐怖阿嬤「逼她灌完半瓶」酒精中毒暴斃

俄侵烏前持續增強軍備　2021全球軍事支出創新高

南韓新冠今增3.4萬例！創2月後單日確診新低　電影院室內開放飲食

以色列取消室內強制戴口罩　確診、重症數下降

馬克宏險勝！歐盟大國鬆口氣　極右民意擴張「棄票率」創50年新高

手機掉在烏克蘭　俄兵被盜帳號「百萬存款全轉走」妻崩潰：沒錢了

南韓海軍陸戰隊疑遭虐...逃兵「飛烏克蘭參戰」！1個月後被逮返國

被俄軍嫌醜！17歲女被迫看媽和15歲妹遭性侵　伴腐屍生活4天崩潰

普丁健康出狀況？　不停咬唇、搖晃畫面曝光

立委再盯外資動向　證交所董座：台股十大外資未離場

實兵實裝結合敵情演練　陸戰66旅戰備偵巡熟稔戰場

KIA「大改款Sportage」在台被捕曝光　搭1.6汽油渦輪近期將上市！

俄開戰以來最高層級！美證實布林肯訪基輔　加碼軍援210億

快訊／Leo王外籍妻首發聲「要戴保險套」！真實心聲被推爆：傾聽你的直覺

驚悚！開車聽見奇異巨響　車保險桿被「這條線」割裂　

KD上身？英格雷連3戰轟破30分　鵜鶘鎖死保羅扳平系列賽

寵愛媽咪！高雄飯店推「防疫包廂」安心食　外帶最低657元吃龍蝦

華視連出包因「老三台氣息太重」？立委批公視法25年未修釀惡習！

振躍精密「3員工確診」！　已安排清消、密切接觸員工完成快篩

國際熱門新聞

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

女友妹是演員超眼熟　他聽成名作尬爆

俄軍嫌醜　17歲女被迫看媽和妹被性侵虐殺

他生前怨買花浪費錢　葬禮堆「千包泡麵」了新願

男怨買花浪費錢　「千包泡麵」堆滿葬禮靈堂

法大選出口民調：馬克宏成功連任

他娶3胞胎姊妹　極樂班表4人一起嗨

德國軍援烏戰車被擋！　瑞士拒送彈藥進戰區

金融時報：普丁放棄對烏和談　目標轉為掠奪土地

身體出狀況？普丁不停咬唇畫面曝光

手機掉烏克蘭　俄兵被盜帳號存款全沒了

神童13歲錄取博士班　志向曝光

《泰晤士》：怕刺激普丁　英長年拒絕軍援烏

英官員籲法德加強支援烏克蘭　示警俄恐戰勝

更多熱門

相關新聞

周玉蔻「陽轉陰堅稱沒確診」　網狠酸：演哪一齣？

周玉蔻「陽轉陰堅稱沒確診」　網狠酸：演哪一齣？

資深媒體人周玉蔻20日到醫院進行PCR檢測，21日凌晨接獲簡訊通知為陽性，隨即在家自主居家隔離10天，沒想到今卻突發聲明，貼出萬芳醫院為她再做一次PCR檢測的結果，稱自己根本沒確診，對此，PTT表特板神人「神龍Z9」也發文回應此事。

陳嘉行告發楊寶楨「造謠2議員未隔離」

陳嘉行告發楊寶楨「造謠2議員未隔離」

周玉蔻稱「從未確診」！宅神笑酸：有種東西叫康復

周玉蔻稱「從未確診」！宅神笑酸：有種東西叫康復

1屋多租詐400萬連台大生也受騙　雙面仲介落網

1屋多租詐400萬連台大生也受騙　雙面仲介落網

1歲童口吐白沫猛抽筋　警陽明山救命畫面曝

1歲童口吐白沫猛抽筋　警陽明山救命畫面曝

關鍵字：

影音法國法國總統大選馬克宏雷朋歐盟

讀者迴響

熱門新聞

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

染Omicron和感冒「咳嗽不一樣」！醫1句話曝關鍵差異

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

張庭傳銷洗腦話術曝光！　粉絲跪門口哭訴：騙子

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

許老三開IG穿短裙曬美腿！被敲碗「直接出道」小S激動回應

女友妹是演員超眼熟　他聽成名作尬爆

「3＋4」內容曝光　黃珊珊：沒意義

居隔縮短成「3+4」！防疫指揮官喊：太兇猛

王中平校花女兒隔離拉開窗簾「全家5口站樓下」探望畫面暖翻

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面