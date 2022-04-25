馬克宏險勝！歐盟大國鬆口氣　極右民意擴張「棄票率」創50年新高

記者張方瑀／綜合報導

法國24日舉行總統大選第二輪投票，依照目前預測，現任總統馬克宏將以58.8%的得票率，擊敗極右派對手雷朋，成為法國20年來首位連任成功的總統。事實上，馬克宏領先幅度不如前次大選，且棄票率達28％，創下50年來新高，法國極右民意迅速擴張，這次選舉結果一出，歐盟等國也鬆了一口氣。

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）



票數差距縮小 棄票率創50年新高

馬克宏（Emmanuel Macron）預計將以58.8%比41.2%的得票率，贏過極右派國民聯盟（RN）領袖雷朋（Marine Le Pen），成為法國20年來首位連任的總統。

雖然馬克宏成功連任，但卻也贏得驚險，因為兩人得票數差距大幅縮減，2017年馬克宏以66.10%比33.90%得票率輾壓雷朋，今年差距明顯縮小。雷朋也在敗選感言中表示，「今晚的結果本身就是個出色的勝利。」

本屆投票率為63.23%，比2017年的上屆大選下降2個百分點。《法新社》則指出，本屆大選的選民氣票率高達28%，創下50年來新高，這讓馬克宏與歐盟意識到，法國仍有不少極右派支持者，這對5年後的選舉造成重大影響。

極右派落敗 歐盟鬆口氣

法國是北約、歐盟和七國集團（G7）的成員國、聯合國安理會的常任理事國，更是一個擁核大國，從歷史脈絡上來看，它可以當美國領導的西方秩序，以及伊朗、中國與俄羅斯間的中間人，因此若雷朋勝選，將可能撼動整個大西洋國家的關係。

▲法國極右派國民聯盟（RN）領袖雷朋（Marine Le Pen）。（圖／路透）



雷朋選前在記者會上表示，她若當選總統，會選擇和俄羅斯和解，同時對北約體系存疑，「若當選法國總統，我不會提議退出北約，但會退出共同指揮體系。」因為只有退出北約，法國才不會捲入非必要的戰爭。至於美法關係方面，雷朋認為拜登政府需要敵人，好讓盟友聽令於他，「法國拒絕做拜登政府的跟班。」

在烏俄戰爭爆發後，法國大選結果顯得異常重要，在面對俄羅斯的侵略，歐盟必須比任何時刻都還要團結，而雷朋與俄羅斯總統普丁的親近關係、對北約的冷淡態度，以及對歐盟的敵意，若她勝選將會對整個西方世界造成重大影響。

馬克宏未來5年路難行

儘管雷朋敗選，但仍對北約與歐盟造成重大警示，彰顯出俄羅斯在歐洲關鍵大國裡，擁有一個具有價值的破壞者。在歐盟問題上，馬克宏毫不掩飾希望歐盟的安全外交能更強大，但他對歐洲統一的願景，也會激怒許多人，這些人認為馬克宏想在歐盟強推法國願景。

不過，雷朋卻比那些希望法國退出歐盟的人更危險，因為她希望能領導一群從內部重新改變歐盟的懷疑論者，目前匈牙利、波蘭等國的領導人，對歐盟的看法與雷朋相近。

▲馬克宏成為法國20年來首位連任成功的總統。（圖／路透）



儘管許多歐盟領導人在民調預測結果出爐後，很快就向馬克宏表達祝賀，但他們敏銳地意識到，這種反歐盟、反西方的情緒在法國仍非常活躍，對於傳統西方來說，馬克宏的第二個任期是一個「寬限期」，也是一個警鐘，如果極右派持續獲得進展，那麼5年後的法國大選將會出現完全相反的結果。

法國6月議會選舉

法國議會選舉將於6月12日和19日登場，馬克宏率領的「共和前進黨」（LaREM）及其盟友需要獲得289個相對多數席次。不過，在首輪投票中，法國政黨分崩離析，出現極左派、馬克宏的中間派與極右派等3個主要集團，沒有任何一派獲得過半票數。

馬克宏必須獲得其他支持，而這些選票無疑將來自右派共和黨（Les Républicains）與其他溫和派，他也表示，他的政府將對任何人開放，但要拿下過半席次依舊艱難。