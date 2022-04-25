上海外送員車禍撞破頭　「失血逾1小時」等不到救護車亡

▲上海外送員車禍等不到救護車，慘死路邊。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合報導

上海疫情嚴重，封城中物資除了靠政府發放，許多人也會團購叫外賣，一名外送員深夜騎車撞樹發生車禍，頭破血流倒地，卻因為上海醫療癱瘓，超過1個多小時都等不到救護車，救護人員終於趕來時，他已經不幸過世。

微博網友「@superpuer」22日晚間發文，表示最近一直被封在家，當天體會到了上海醫療的癱瘓程度，因為就在他發文前不久，一名外送員在他家窗外的馬路邊發生車禍，頭部受傷已經流了一地的血，但在撥打電話叫救護車後，過了1個多小時都不見救護車的蹤影。

「警察來了，家屬來了，120依舊沒來」，「@superpuer」直到23日凌晨將進1點才更新貼文表示，救護車終於來了，但「人宣布死亡」。照片中外送員倒在路樹旁，還戴著口罩，大灘的血從頭部往馬路的方向流，遠處路上則是他撞落的安全帽。

貼文和照片引起微博網友轉傳，雖然原先的文章和評論已被刪除，但仍有不少網友重新上傳貼文和照片，繼續流傳外送員在防疫下悲慘死去的畫面，其中一則更累積超過73.5萬人按讚。

網友紛紛留言，「又一個普通人家的孩子，為了活著卻死了」、「家屬遲遲沒等到救援的那段時間該有多痛，看著他倒在血泊裡，一點一點消失在他們的生命中」、「120來了第一句話：先做核酸吧」、「請不要把他埋在這骯髒的春天裡」。