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估單日最高破7萬　專家揭「繼續大型群聚」恐怖後果

記者陳俊宏／綜合報導

24日新增5092例本土確診，再創歷史新高，也是連10天破千，指揮中心指揮官陳時中表示，推估最高點可能是單日4.5萬確診。對此，毒物科專家招名威預估，台灣未來單日最高時會破7萬人，如果大多民眾還是持續在辦大型活動群聚，可能確診數上升趨勢還會再延長，無法消停，幼童、老人家都是疫情的弱勢族群，「請不要因為你的大意，導致周圍有人中重症或死亡。」

招名威在臉書說，確診者有99.6%是無症或輕症（1萬人確診就有40個人需要醫療照護），然而，問題是單日5000例其實還只是初期，看看4月起台灣本土確診數：

4/1：104
4/7：380
4/14：874
4/21：2969
4/24：5092

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招名威表示，上周確診數大幅度增加，並沒有達到指數上升的最高峰，因數字沒有趨緩，單日破萬最快可能本周就會出現，估計還要再持續上升2至4周，才會達到平穩期。

▼疫情嚴峻，連10天破千。（圖／記者屠惠剛攝）

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

招名威提到，以南韓、香港、新加坡為例，高峰時確診7日平均數為全人口0.322%，則台灣應為2300萬×0.00322=7.4萬，預估未來最大確診數，單日最高時會破7萬人。

「共存不是忽視疫情擴散」，招名威強調，如果大多民眾還是持續在辦大型活動群聚、戶外也一直在拔掉口罩、學校也持續實體課程、公司不分流上班，可能確診數上升趨勢還會再延長，無法消停！

招名威提醒，雖說這中重症比率低，但不是零，全台灣有近350萬人沒有疫苗保護，包括幼童、老人家、慢性病患者，想想看可能是你的家人、鄰居或朋友，都是疫情的弱勢族群，請不要因為你的大意，導致周圍有人中重症或死亡，疫情還要持續很久，大家都要小心，別掉以輕心。

陳時中24日表示，根據推估最高點可能是單日4.5萬確診。他也舉例其他國家情況，包括紐西蘭致死率約是0.05%、萬分之5，紐西蘭疫苗施打率跟台灣比較類似，紐西蘭的情況也是台灣可努力的方向。

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