去日本玩更近了　醫揭原因：拚完這場一起去看富士山

記者陳俊宏／綜合報導

台大感染科前醫師林氏璧表示，台灣之前守得像世外桃源，因此很難減少檢疫天數，隨著台灣也進入社區感染，「我們和日本的距離反而是變近了，大家加油，拚完這一場，我們一起去看富士山！」

「兩年多沒有去日本了。」林氏璧24日在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，衛福部長陳時中最近被問到，暑假有可能開放出國返台免隔離嗎？他多次回答目前世界疫情在下降，台灣在上升，未來看看各國染疫率，若7天、14天內的數據差不多，暑假或許有疫情水平一樣的國家，就能夠自由流通，返台有望免除隔離。

▼日本富士山。（圖／資料照）

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「我這兩年講過很多次對吧？」林氏璧指出，當新冠已經進入社區感染，你和國外都一樣，這時邊境管制就沒有很大的意義了；台灣之前守得像世外桃源，因此很難減少檢疫天數，隨著台灣也進入社區感染，「我們和日本的距離反而是變近了」。

林氏璧強調，但當然台灣現在要努力的是壓平曲線，讓感染不要指數型上升一飛衝天，希望看到的曲線不要像香港或韓國這樣的高山，要比較像紐西蘭和新加坡這樣的丘陵。

▲▼您多久沒去日本了？圖為京都清水寺。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）



林氏璧表示，你想想看，如果部長說的15% 、345萬人分散在3~4個月內感染，和劈哩啪啦1~2個月就感染完，當然是後者比較容易發生醫療崩潰呀！且後者有可能到一個狀況，由於盛行率太高，「日本反而不敢開放對我們旅遊。大家加油，拚完這一場，我們一起去看富士山！」

24日新增5092例本土確診，再創歷史新高，也是連10天破千，指揮中心指揮官陳時中表示，推估最高點可能是單日4.5萬確診。他也舉例其他國家情況，包括紐西蘭致死率約是0.05%、萬分之5，紐西蘭疫苗施打率跟台灣比較類似，紐西蘭的情況也是台灣可努力的方向。