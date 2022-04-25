上海增51死創單日新高　張文宏：高齡及重症救治面臨挑戰

▲上海疫情下，重症及老年人病例救治成為醫護人員嚴峻挑戰。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海衛健委今（25）日公布前日染疫人數統計數據，新增本土染疫者19455例，包括確診2472人及無症狀感染者16983人，死亡人數則出現51例，創下本輪疫情以來的單日新高。對此，上海新冠肺炎救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，患有嚴重基礎疾病的患者同時感染新冠，「新冠引發的肺炎不一定嚴重，但基礎疾病的救治，仍是一個嚴峻的挑戰。」

▲志願者進行社區消毒。（圖／CFP）

張文宏指出，在臨床救治時面臨的重症病例患者，幾乎都合併有嚴重的多臟器基礎疾病，且病情危重，包括晚期惡性腫瘤，嚴重心血管疾病（冠心病、心力衰竭、高血壓等），神經系統疾病（腦出血、腦梗等），肝硬化終末期，糖尿病、尿毒症等，「死亡的直接原因，大多是基礎性疾病導致。」

數據顯示，上海新增的51例死亡病例，平均年齡為84.2歲，包括37名80歲以上高齡老人，最大年齡為100歲。其中，51位患者基礎疾病嚴重，累及多個臟器，包括急性冠脈綜合症、心力衰竭、嚴重心律失常、高血壓3級（極高危）、腦梗後遺症、糖尿病、帕金森病、阿茲海默症、尿毒症、惡性腫瘤、重度營養不良、電解質紊亂等。患者入院後，因原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

相較於2年前武漢發生的新冠疫情，死亡病例通報通常會伴有「嚴重呼吸困難」等症狀，張文宏認為，在新冠疫情爆發期間，這些病人會集中收治在新冠定點醫院，「他們患有較為嚴重的多臟器功能不全，當合併新冠感染時，部分患者即便新冠本身肺炎症狀不重，我們計算新冠肺炎死亡病例時，仍將這部分因基礎疾病死亡的病例計算在內。」

▲醫護人員研究新冠中重症病患治療對策。（圖／CFP）

張文宏強調，即便把基礎疾病死亡的病例計算在內，上海總病死率維持在0.0178%（87/48.8萬），其中，新冠重症肺炎死亡佔比很低，「目前對病死率造成最大影響的，是高齡患者與基礎疾病患者的病故，這是上海當前救治面臨的最大挑戰。」

對於上海疫情，張文宏表示，疫情雖仍存在較高反彈風險，但好消息是管控區外的社會面病例數呈逐步下降趨勢，「後續的社會面清零工作仍非常艱巨，特別是因為病例數量的增加，脆弱人群的救治挑戰開始呈現。」

