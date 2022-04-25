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居隔縮短3+4專家支持大量快篩通報　確診暴增1方法解套

記者黃翊婷／綜合報導

行政院長蘇貞昌24日召開防疫會議，同意居家隔離縮短為「3+4」天，專家小組今日（25日）將開會討論，若拍板定案便可開始實施。對此，陽明交通大學醫務管理研究所兼任副教授洪子仁認為，在大流行時代要鼓勵民眾大量快篩、通報，已經打完3劑疫苗者居隔3天很合理，如果還是很擔心確診數增加太快，可以參考國外作法適時「關一下門」。

▲▼新北市快篩站人潮不減。（圖／記者許靖騏攝）

▲洪子仁認為，大流行時代就是要鼓勵民眾大量快篩、通報。（資料照／記者許靖騏攝）

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行政院長蘇貞昌24日召開防疫會議，決定將居家隔離時間縮短為「3+4」天，其中3天居家隔離，4天快篩陰性可出門，但出門必須全程戴口罩，而且不能內用或參加大型活動。消息傳開後，有部分專家不認同，但也有人看好新制，至於什麼時候開始實施、細節為何，還有待專家小組25日開會討論後再另行公布。

根據《自由時報》報導，陽明交通大學醫務管理研究所兼任副教授洪子仁認為，居隔新制很棒，在大流行時代就是要鼓勵民眾大量快篩、通報，才能監控疫情同時兼顧社會運作，已經打完3劑疫苗者居隔3天很合理，但如果要居隔7天就還是太長，可能會影響民眾通報快篩陽性的意願；另外，如果擔心確診數攀升太快，政府也可以參考國外作法，讓容易發生群聚感染的地方例如娛樂場所、學校，適時「關一下門」，像是調整營業時間等等，也能緩解疫情升溫的趨勢。

而針對「以篩代隔」的措施，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬則認為不可行。他強調，感染管制有兩大重點，第一是「發現病例」，就是做篩檢，第二是「封鎖感染」，也就是隔離，「如果篩了不隔離，那篩了幹什麼？」

至於國內的本土疫情趨勢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，依照國衛院推估的模型，未來單日確診數最高點可能來到4.5萬例，但不會一直維持在高點；另參照國際情況，紐西蘭致死率約是0.05％，等於萬分之五，紐西蘭疫苗施打率跟台灣比較類似，這也是台灣可以努力的方向。

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