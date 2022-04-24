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柯文哲自主應變計畫！北市擬讓確診者「填表單」　自曝接觸者匡居隔

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，有民眾PCR採檢陽性後遲遲未收到確診通知書，造成接觸者也沒收到居家隔離通知，讓台北市長柯文哲揚言更改台北市制度，還笑稱是「發揚自主應變精神」。台北市副市長黃珊珊進一步說明，未來會讓民眾自己填單，內容包括曾跟誰吃飯、同住，並照此方式開立居家隔離通知書。

柯文哲、黃珊珊等人因為在13日接觸確診外賓，所以被居家隔離至24日0時；黃珊珊24日解隔首日便到關懷中心視察，被問到士林關懷中心人員電話接到手軟一事，黃珊珊說，每個行政區量能不同，士林算是大區，人口比較多，但像北投就屬於中型區域，而中正、萬華量能也都還可以。

黃珊珊提及，士林的量太多，且這些人員沒辦法輪班，幾乎是一班做三班的事情，大部分的人都在熬夜，造成眼睛變紅等情況，得想辦法將這些人員的工作量減少。

黃珊珊指出，第一是若將匡列人數減少則會省去很多工作量；第二是未來會有「主動表單」方式，讓確診民眾自己填寫與誰吃飯、與誰同住、電話號碼多少等資訊，收到後就系統式開立居家隔離書，不需要再一個個確認，這樣同仁工作量即可減少許多；第三是採檢工作派車進行。

黃珊珊強調，要用最小的成本達到最大控制效果，不用特別照顧的民眾就請好好保護自己，這樣才能夠持久下去，否則每個人都會爆肝。

針對黃珊珊稱開放確診者填表單一事，台北市政府發言人陳智菡回應，由於億掉人員人力有限，之前必須花好幾個小時進行疫調，所以希望確診者透過表單自行回溯接觸等資料，衛生單位接到表單後會再做進一步疫調確認，這可有效省去疫調人員許多時間；不過因為中央打算放寬居隔，一切仍待25日專家會議討論後再統一整理並公布。

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