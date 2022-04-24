快訊／疑豪雨視線不清　信義快速道路賓士追撞前車5人送醫

記者張君豪／台北報導

24日下午15時許，台北市信義快速道路往文山方向文山隧道前發生一起小客車追撞的車禍，造成兩輛自小客共5人送醫；據了解，當時張姓駕駛（45歲）行經該處時，開車追撞由王男（70）駕駛的自小客車，車輛追撞後還擦撞到路旁隧道，台北市消防局出動多輛救災、救護車輛到場馳援，所幸兩車5人緊急送醫後並無大礙。

▲北市信義快速道路往文山方向，24日下午3時許發生一起賓士車追撞前車的意外。（圖／記者張君豪翻攝）

根據警方調查，當時張男與王男在信義快速道路上同方向行駛，張男駕駛黑色賓士車卻追撞前方王男駕駛的銀白色小客車，撞擊力道相當猛烈、賓士車整個車頭全毀，也造成車上4人承受猛烈撞擊，均有擦挫傷、頭暈情事，經在場救護人員評估後均送往萬芳醫院接受治療，所幸並無大礙。

信義警方指出，當時正逢午後大雨，賓士車疑似雨勢、未保持妥善車距才會追撞前車，雙方駕駛目前均送醫治療中，目前尚未進行酒測，該隧道口並無監視器，警方將蒐集兩車上的行車紀錄器釐清事發過程。

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