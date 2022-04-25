「丟鑰匙」引論戰　國民黨：陳時中不了解社會運作、居隔困境

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

輕症居家照護上路，但對於沒有管理員的老舊公寓該怎麼取物，衛福部長陳時中一句「把鑰匙綁繩子丟到1樓」，引起論戰。對此，國民黨表示，陳時中不了解社會運作、民眾居家隔離困境、更不了解外送業實際工作流程，才會說出「把鑰匙往下丟」這種不食人間煙火的話。

國民黨表示，去年疫情升溫期間，有相應保障外送員的防疫措施，包括讓外送員不上樓，暫停使用現金支付等免接觸作法。如今確診需居家照護的民眾人數暴增，一日三餐的外送需求非常大，疫情指揮中心卻在沒有配套的狀況下，讓所有外送員身處險境。

此外，硬要外送員進入公寓送餐到門口，更可能有不明的染疫風險；估計每位外送員一天送餐要接觸的地點可能高達50~100個，一旦染疫，更可能造成疫情快速擴散。

外送產業工會代表指出，外送員被賦予太多的義務和責任，卻沒有足夠的保障和權益，被迫承擔高度染疫風險。希望政府能恢復如三級防疫時的做法，各公寓大樓皆設置外送區，並且強制平台業者以刷卡支付費用。

外送產業工會強調，指揮中心不應強迫所有外送員上陣取送高風險訂單，而是應該由國家出面召集一批自願承擔風險的外送員，給予更完善的裝備與相關防疫津貼，組成「防疫外送國家隊」。如果政府實難配合，也應考量外送員的防疫保險，或給予外送員防疫補助。

針對外送員於防疫期間的困境，國民黨提出點建言：一、 中央應考量成立防疫外送國家隊，並增加外送員的防疫裝備或補助，除了食品，未來亦可協助政府配送防疫物資或藥品到家戶，一舉數得。

二、 對於外送員無法送到家門口的實際困難，內政部的里鄰民政體系應提供支援協助，確保居家照護者獲得所需物資。三、 防疫指揮中心及縣市政府應盡快訂定相關法規與指引，規範外送模式的SOP，以有效平衡防疫與經濟，維護外送員權益。