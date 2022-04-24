　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

恐465萬人染疫　台大醫揭「離正常生活更進一步」原因

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中坦言，當染疫人數達15%至20%，即實質與病毒共存。至於陳所說的15%至20%，經換算約為348.9萬人至465.2萬人。對此，台大婦產科醫師施景中表示，現在的疫情加重，變種病毒輕症居多，「其實我並不特別憂心，只是認為我們離正常生活更進一步了。」

施景中23日在臉書說，演化史上，「反錄病毒多次入侵我們的祖先，最初造成部分祖先的滅絕」；其餘存活的，要嘛將反錄病毒同化讓它失去功能，不然就是讓另一群祖先演化出胎盤、變成哺乳類動物，而如今哺乳動物演化成生物鏈的最頂端。

▼施景中認為，變種病毒輕症居多，離正常生活更進一步。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新冠肺炎,疫情,二級警戒,大賣場,餐飲場所,內用,微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板,實聯制,圖為統一時代百貨美食街。（圖／記者李毓康攝）

施景中引用哲學家尼采（Friedrich Nietzsche）的話，「凡殺不死我的，必使我更加強大。」他認為，「有時候想，前面的嚴重病毒感染，我們守住了、爭取到時間，現在的疫情加重，變種病毒輕症居多，其實我並不特別憂心，只是認為我們離正常生活更進一步了。」但他還是呼籲，能打疫苗的人還是請去打，避免重症發生。

23日新增4126例本土病例，再創歷史新高。陳時中近日坦言，當染疫人數達15%至20%，到處都有染疫過的人，如同一般感冒，倘若嚴重度降低，就是實質與病毒共存，社會管理及接觸者情況相對就不會那麼敏感，而中重症的醫療就是更重要的一件事。至於陳所說的15%至20%，經換算約為348.9萬人至465.2萬人。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►半夜想吃泡麵就靠它！

ET快訊
新加坡「室外可不戴口罩」確診仍下降！　將擴大解封
參加廖老大車聚　樂團「萬元車馬費」慘被偷走
醫點名3族群「一定要吃早餐」！不吃會變胖嗎　答案揭曉
《一家團圓》余秉諺確診「這件事最崩潰」！　急PO網求救
快訊／台南大樓惡火！　搶救17人脫困6送醫
無痛快篩教學影片曝！　醫親授「插到深處」正確方式
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鎮瀾宮4／24改選董監事　顏清標是否連任備受矚目

外送員送餐飄嘶嘶聲！　轉頭看到「一大條」嚇壞

威力彩19連摃！頭獎衝9.5億　「4生肖、4星座」財神降落

恐465萬人染疫　台大醫揭「離正常生活更進一步」原因

「單日破萬」不是問題了　沈政男：要觀察會不會破10萬

學者喊加快放寬居隔天數　打滿3劑是重點！輕症下樓拿便當應免罰

連9天破千　醫示警「這族群」高風險：死神快出手了

本土+4126！醫喊沒「指數型爆發」　感謝2種人

無痛快篩教學影片曝！　醫師親授「插到深處」正確方式

變天降6度！轉涼時間曝　恐有颱風生成

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

Selina失去甜美嗓音...找回勇氣繼續唱　男友正面曝光！她甜「你的帥我都懂」

廖老大替台灣勞工發聲！怒：薪資調高都移工得利

本土+4126「全台有病例」　另增78例境外、11中重症

陳芳語勇敢出櫃：我是雙性戀　小時候「拒絕穿裙」每天穿同件褲子

鎮瀾宮4／24改選董監事　顏清標是否連任備受矚目

外送員送餐飄嘶嘶聲！　轉頭看到「一大條」嚇壞

威力彩19連摃！頭獎衝9.5億　「4生肖、4星座」財神降落

恐465萬人染疫　台大醫揭「離正常生活更進一步」原因

「單日破萬」不是問題了　沈政男：要觀察會不會破10萬

學者喊加快放寬居隔天數　打滿3劑是重點！輕症下樓拿便當應免罰

連9天破千　醫示警「這族群」高風險：死神快出手了

本土+4126！醫喊沒「指數型爆發」　感謝2種人

無痛快篩教學影片曝！　醫師親授「插到深處」正確方式

變天降6度！轉涼時間曝　恐有颱風生成

20歲波蘭球后三盤苦戰闖斯圖加特冠軍戰　衝擊巡迴賽23連勝

辣模突上傳淋浴片「正面入鏡」　沖水撥髮全看光…失控黑歷史曝

兒童不明肝炎擴及12國！造成1人死亡　WHO：其中20人確診新冠

24小時不打烊！台中千則評論「火雞肉飯」　淋上自製蔥油香氣爆棚

挺白狼被罵翻！本土劇女星「神秘工作CEO」4億身家曝光　險遭富豪性侵

為何「學生時代的愛情」總讓人留戀！想抓緊就靠4個「愛情長跑小秘訣」

日本觀光船載26人沉沒失聯　已7人獲救無意識送醫

鎮瀾宮4／24改選董監事　顏清標是否連任備受矚目

新加坡「室外可不戴口罩」單日確診仍下降　將擴大解封

林子偉纏鬥保送上壘　秀快腿跑本季首盜

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

快訊／1：53地震猛然一晃　台北有感

男友才中指長！妹子完事被問1句傻了

死神快出手了！　醫示警「這族群」死亡高風險

本土+4126！醫喊沒「指數型爆發」　感謝2種人

變天降6度！轉涼時間曝　恐有颱風生成

桃園小姊妹染疫險死被要求回家　醫護喊冤還原事實

即／地震「左右搖一下」！東部外海00：43發生規模5.6地震

周玉蔻確診做100個伏地挺身！重訓3年男傻眼：我40個就不行了

「現在起誰確診都不奇怪」　前台大醫羨慕1群人

無痛快篩教學影片曝！　醫師親授正確方式

孩童停課每天可領1千！防疫補償資格曝光

深夜「咚」搖醒北部！宜蘭01：53地震

小二國語「犬+心」猜一字！網+1看走眼

4歲兒聽最後心跳：爸爸不痛了

更多熱門

相關新聞

單日破萬不是問題　沈政男：要觀察會不會破10萬

單日破萬不是問題　沈政男：要觀察會不會破10萬

23日新增4126例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，「單日破萬」不是問題了，現在是要觀察會不會單日破10萬，照Rt值來算，23日應該破5000，就看今天（24日）、周一了。

死神快出手了！　醫示警「這族群」死亡高風險

死神快出手了！　醫示警「這族群」死亡高風險

本土+4126！醫喊沒「指數型爆發」　感謝2種人

本土+4126！醫喊沒「指數型爆發」　感謝2種人

美女醫曝小孩確診用藥！咳嗽勿用這一種

美女醫曝小孩確診用藥！咳嗽勿用這一種

醫估台中Rt值比雙北高！中市府駁斥了

醫估台中Rt值比雙北高！中市府駁斥了

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫施景中

讀者迴響

熱門新聞

機車1000公里換機油？他曝參考值打臉

快訊／1：53地震猛然一晃　台北有感

快訊／王少偉也確診！

男友才中指長！妹子完事被問1句傻了

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！曝實名嗆：我對你了解太多

死神快出手了！　醫示警「這族群」死亡高風險

本土+4126！醫喊沒「指數型爆發」　感謝2種人

87歲資深影后病逝！患阿茲海默還在拍

變天降6度！轉涼時間曝　恐有颱風生成

美女醫曝小孩確診用藥！咳嗽勿用這一種

桃園小姊妹染疫險死被要求回家　醫護喊冤還原事實

連千毅宣戰勾惡：放鳥就退YT界

終於有了！全聯開賣限量「快篩試劑」

即／地震「左右搖一下」！東部外海00：43發生規模5.6地震

台南「消波塊卡女屍」21歲女大生亡！家屬見屍淚崩

更多

最夯影音

更多
劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」
安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面