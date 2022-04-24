恐465萬人染疫　台大醫揭「離正常生活更進一步」原因

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中坦言，當染疫人數達15%至20%，即實質與病毒共存。至於陳所說的15%至20%，經換算約為348.9萬人至465.2萬人。對此，台大婦產科醫師施景中表示，現在的疫情加重，變種病毒輕症居多，「其實我並不特別憂心，只是認為我們離正常生活更進一步了。」

施景中23日在臉書說，演化史上，「反錄病毒多次入侵我們的祖先，最初造成部分祖先的滅絕」；其餘存活的，要嘛將反錄病毒同化讓它失去功能，不然就是讓另一群祖先演化出胎盤、變成哺乳類動物，而如今哺乳動物演化成生物鏈的最頂端。

▼施景中認為，變種病毒輕症居多，離正常生活更進一步。（圖／記者李毓康攝）

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施景中引用哲學家尼采（Friedrich Nietzsche）的話，「凡殺不死我的，必使我更加強大。」他認為，「有時候想，前面的嚴重病毒感染，我們守住了、爭取到時間，現在的疫情加重，變種病毒輕症居多，其實我並不特別憂心，只是認為我們離正常生活更進一步了。」但他還是呼籲，能打疫苗的人還是請去打，避免重症發生。

23日新增4126例本土病例，再創歷史新高。陳時中近日坦言，當染疫人數達15%至20%，到處都有染疫過的人，如同一般感冒，倘若嚴重度降低，就是實質與病毒共存，社會管理及接觸者情況相對就不會那麼敏感，而中重症的醫療就是更重要的一件事。至於陳所說的15%至20%，經換算約為348.9萬人至465.2萬人。